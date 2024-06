La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 14 giugno 2024: Gulcemal e Zafer alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la nuova serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Seconda Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 14 giugno 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella seconda puntata in onda il 14 giugno 2024, alle 21:20, Gulcemal, dopo aver fatto rapire Ibrahim, fa rapire anche Deva. Quest'ultima, vedendo il padre malconcio per le percosse subite, chiede all'uomo di lasciarlo andare e di prendere il suo posto; Gulcemal accetta. Dopodiché, nota che Deva ha sul polso una voglia identica a quella che aveva una bambina che, in passato, gli offrì del cibo quando lui era povero ed appena uscito dal riformatori. Le due sono la stessa persona? In un secondo momento, Zafer si reca a casa di Gulcemal: tra i due la tensione è alle stelle. Intanto, Deva prova a fuggire...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal fa rapire Ibrahim e Deva...

Gulcemal è tornato a Bursa solo per vendicarsi di Zafer, la madre che lo abbandonò da bambino per rifarsi una vita con un altro uomo; dato che il padre, a causa di questo tradimento, si suicidò, lui uccise l'amante di Zafer e quest'ultima lo ripudiò e maledisse. Ora, il primo passo per mettere in atto il suo piano di vendetta è quello di costringere il maestro tessitore, Ibrahim, a lavorare al suo servizio; la figlia, Deva, però, è un osso duro. Allora, per farla cedere, Gulcemal ha fatto rapire il padre. Dopodiché, i suoi uomini hanno rapito anche lei...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal scopre di aver già conosciuto Deva in passato...

Una volta giunta al cospetto del suo aguzzino, Deva s'imbatte in Ibrahim, il quale appare piuttosto malconcio: è stato picchiato. La giovane implora Gulcemal di lasciarlo andare, e si propone per prendere il suo posto. L'uomo accetta di buon grado. In questa occasione, inoltre, Gulcemal nota che Deva ha sul polso una voglia identica a quella che aveva una bambina che, molti anni prima, quando lui era povero ed era appena uscito dal riformatorio, gli offrì del cibo...

Gulcemal vs Zafer, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 14 giugno 2024

Gulcemal sta per ricevere una visita inattesa e sta per avere un confronto che lo getterà nello sconforto più totale: Zafer raggiunge casa sua e, durante il loro faccia a faccia, freddamente gli dice persino che nessuno potrebbe mai amarlo, dato che non lo ha fatto neanche lei che è sua mamma. Una lacrima riga il volto del protagonista. Dunque, nonostante siano passati tanti anni dal loro ultimo - e funesto - incontro, il sentimento d'odio che nutrono uno nei confronti dell'altro è addirittura cresciuto. Nel mentre, c'è qualcuno che sta cercando di sgattaiolare via dalla casa di Gulcemal: Deva tenta la fuga!

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.