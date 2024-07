La Rosa della Vendetta Anticipazioni Puntata 12 luglio 2024: Zafer smascherata, Armagan ha scoperto il suo segreto!

Anticipazioni TV

Torna su Canale 5 l'appuntamento con la serie turca con Murat Unalmis, l'indimenticato Demir Yaman di Terra Amara. Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Sesta Puntata de La Rosa della Vendetta in onda stasera, 12 luglio 2024, sulla rete ammiraglia Mediaset!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella sesta puntata in onda il 12 luglio 2024, alle 21:20, Armagan ha scoperto la verità: Gulcemal è il fratellastro, in quanto figlio di Zafer. Allora, quest'ultima decide di obbligare il figlio ad allontanarsi: pretende che salga in macchina con Emrullah affinché quest'ultimo lo conduca a Londra. Intanto, Mert continua a supplicare Deva, la quale, però, non volendo saperne di lui, lo caccia dalla sua stanza. Gulcemal, invece, /strong>certo che Deva lo abbia tradito, sta escogitando il suo piano di vendetta contro di lei...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Armagan smaschera Zafer!

Armagan, sospettoso, si era messo a ficcanasare tra gli effetti personali della madre, e, alla fine, è riuscito a trovare qualcosa che ha catturato la sua attenzione: una fotografia in cui era ritratta Zafer da giovane, ma soprattutto in compagnia di una bimbo ed una bimba. Il ragazzo si è subito domandato che potessero essere quei due bambini, dato che non ne aveva mai neanche sentito parlare prima. Ora, Armagan ha trovato la risposta alla sua domanda: ha scoperto che Gulcemal è figlio di sua mamma, e che quindi è il suo fratellastro. Nel momento in cui Zafer viene a sapere che lui sa, prende una decisione inaspettata: obbliga Armagan a salire in macchina Emrullah affinché venga condotto a Londra...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Deva contro Mert!

Mert si è dovuto trasferire con Gulendam alla villa di Gulcemal. Adesso, dunque, non solo è costretto a vivere sotto lo stesso tetto del suo aguzzino, bensì della sua ex fidanzata, che al momento è furiosa con lui. Infatti, Mert ha già provato a scusarsi con Deva e a proporle di fuggire insieme, ma non ha ottenuto il risultato sperato: la giovane gli ha manifestato apertamente tutto il disprezzo che prova nei suoi confronti. Lui ha tentato di giustificarsi, scaricando la colpa su Gulcemal, il quale lo ha costretto a sposare la sorella, però Deva gli ha risposto che, in verità, il problema è che l'ha tradita, e all'epoca Gulcemal non era ancora entrato nelle loro vite!

Gulcemal vuole vendicarsi di Deva, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 12 luglio 2024

Mert non riesce a rassegnarsi alla fine della storia d'amore con l'ex promessa sposa. Pertanto, ora che Deva è tornata - sana e salva - a casa, il ragazzo sta provando un nuovo approccio. Mert torna all'attacco, dicendo all'amata di esserne ancora follemente innamorato: benché si sia sposato e stia per diventare padre, non sente niente per Gulendam. Deva, tuttavia, non si lascia impietosire nemmeno stavolta, tanto che dopo averlo respinto, lo caccia dalla sua stanza. Nel mentre, Gulcemal appare avvilito come non mai. Quest'ultimo è certo che la sua bella gli abbia mancato di rispetto tradendolo, e non ha la minima intenzione di lasciar correre: sta meditando vendetta...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20.