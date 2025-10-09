La ricetta della felicità: stasera su Rai 1 la terza puntata, fra scioccanti verità e nuovi amori

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, arriva la terza puntata de La ricetta della felicità, la serie con Lucia Mascino e Cristiana Capotondi diretta da Giacomo Campiotti. Ecco le anticipazioni di una serata che si apre subito dopo una notizia sconvolgente tanto per Marta quanto per Susanna.

Torna questa sera, 9 ottobre 2025, in prima serata su Rai 1, La ricetta della felicità, miniserie in 4 serate diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, che fanno la parte di due donne, diverse fra loro ma ugualmente forti, che si aiutano nelle avversità e diventano grandi amiche. Nelle intenzioni della produttrice Simona Ercolani e della sceneggiatrice Anna Mittone c'era una serie tv feel good, e in effetti il tono de La ricetta della felicità è leggero, ma non mancano momenti nei quali i personaggi si trovano faccia a faccia con le difficoltà e temi importanti come la sorellanza, l'amicizia, la capacità di perdonare, il vizio del gioco e la vecchiaia. Tuttavia lo sguardo è sempre benevolo e il racconto attraversato da una grande dolcezza, compassione ed empatia.

La ricetta della felicità si svolge in una località immaginaria della Riviera Romagnola chiamata Marina di Romagna dove Marta, che ha perso le tracce del marito Enrico (Flavio Parenti), che è stato accusato di riciclaggio di denaro sporco, cerca di trovare delle risposte, convinta che l'origine dei guai sia qualcosa che è accaduto proprio in quel luogo. A Marina di Romagna Marta si imbatte in Susanna, che gestisce un'officina, una piadineria, una pompa di benzina e una locanda, ed è madre single di una ragazza di nome Asia (Emma Benini). Marta, invece, ha al seguito una figlia di nome Greta (Nicky Passarella) e la suocera Rosa (Valeria Fabrizi). Nel cast ci sono anche Eugenio Franceschini, Andrea Roncato, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

La ricetta della felicità: dove eravamo rimasti?

Aiutata dal Maresciallo Giacomo, che poi è il fratello di Susanna, Marta ha continuato a investigare, incuriosita da una vecchia foto di un autovelox in cui suo marito è in macchina al fianco di una donna. Quella donna potrebbe essere la chiave del mistero legato alla scomparsa di Enrico. Su suggerimento dell’ex moglie Giacomo, Marta si è recata da una donna proprietaria discoteca, ma non ha ottenuto le risposte che cercava, imbattendosi invece in un losco tipaccio già incontrato qualche giorno prima. L'uomo, che ha chiaramente qualcosa a che fare con il segreto che Enrico nasconde, è andato a trovare suo fratello in carcere, segnalando la presenza di Marta e intimandogli di fare qualcosa a riguardo. Nel frattempo Rosa ha ricevuto una chiamata del figlio ed è andata a Milano, dove Marta e Susanna l'hanno trovata in stato confusionale. Intanto Greta ha ricevuto la visita del fidanzato, finita con una rottura, e Ahmed ha detto ad Asia che la considera soltanto un'amica. Susanna ha scoperto che suo padre ha ipotecato la loro proprietà per puntare un cavallo che poi ha perso alle corse. Inoltre la donna, che ha sbirciato in un album di famiglia di Marta, ha fatto una scoperta sconcertante: il ragazzo che l'ha sedotta quando era giovane e che poi è scomparso dalla sua vita, nonché il papà di Asia, è Enrico.

La ricetta della felicità: anticipazioni della terza puntata

Marta e Susanna faticano ad accettare ciò che hanno scoperto e che le ha giustamente sconvolte, mentre Asia e Greta diventano sempre più amiche. Nel frattempo Giovà si industria per rimettere a nuovo la vecchia balera che un tempo era l’attrazione della Rotonda. Potrebbe essere l'unica soluzione ai problemi economici di Susanna. Tutti danno il loro contributo all'impresa e Marta decide di investire nel progetto i pochi risparmi che ha. Da vecchio playboy della Riviera Romagnola, Giovà annuncia di aver chiamato, per la serata di inaugurazione, una sua vecchia conoscenza, e cioè Orietta Berti. La notizia allieta il gruppo, che attende con trepidazione l'arrivo della cantante. Greta incontra Fabio, un ragazzo del posto ingaggiato per suonare, e si vede subito che i due si piacciono. Infine Giacomo, che ha un debole per Marta, continua le sue ricerche su Enrico.

Non perdete, questa sera in prima serata su Rai 1, l'appuntamento con la terza e penultima puntata de La ricetta della felicità.