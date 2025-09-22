TGCom24
La ricetta della felicità: la nostra intervista alle protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino

Carola Proto

A partire dal 25 ottobre arriva su Rai 1 La ricetta della felicità, una miniserie feel good diretta da Giacomo Campiotti e con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Volentieri le abbiamo intervistate, parlando dei temi che verranno affrontati in 4 serate.

Giovedì 25 settembre arriverà su Rai 1, in prima serata, La ricetta della felicità, una coproduzione Rai Fiction - Stand by me che vede dietro la macchina da presa Giacomo Campiotti e che è basata su una sceneggiatura di Anna Mittone.
Storia di un'amicizia femminile e di una famiglia allargata, sullo sfondo di una località turistica immaginaria chiamata Marina di Romagna, la serie ha come protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, che interpretano rispettivamente Marta e Susanna, due donne molto diverse tra loro che trovano però un terreno comune nella capacità di ascoltare e nell'empatia, oltre che nell'essere l'unico punto di riferimento, chi da sempre e chi per periodo, per le loro figlie. La ricetta della felicità si concentra principalmente su di loro, ma ogni personaggio ha il suo arco narrativo e la sua personalità ben definita, che sia un fratello, un fidanzato, un genitore, una suocera.

Ci sono diversi temi importanti ne La ricetta della felicità, che pur nella sua cornice di serie feel good lascia spazio anche al thriller e a un pizzico di dramma. Fra questi la sorellanza, di cui abbiamo parlato con le due protagoniste femminili in occasione della presentazione della miniserie alla stampa. Ricordiamo che le serate saranno 4 e che accanto alla Capotondi e alla Mascino recitano Valeria Fabrizi, Eugenio Franceschini, Andrea Roncato, Flavio Parenti e Nicky Passarella.

