La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della Semifinale stasera su Italia 1

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della semifinale de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso su Italia 1.

Torna l'appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Nel corso della Semifinale , in onda questa sera, martedì 26 aprile 2022, su Italia 1, verranno proclamate le coppie finaliste. Prima, spazio al durissimo confronto tra Drusilla Gucci, Malena e Francesco Chiofalo.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso, torna con la Semifinale stasera, martedì 26 aprile 2022, in prima serata su Italia 1. Dopo aver osservato con attenzione il percorso delle coppie, la giuria composta da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style, dovrà scegliere le coppie finaliste. Tutti hanno un’ultima opportunità di ribaltare la classifica, grazie alle prove a cui si sottoporranno nel corso della puntata.

Spazio al confronto tra Mila Suarez e Gianmarco Onestini. I due hanno sempre dichiarato una semplice amicizia, ma nella notte è scattato un bacio e ora tutti vogliono vederci chiaro: il rapporto si sta trasformando in qualcosa di più? Dopo le polemiche degli ultimi giorni, scatenate dalla gelosia per la complicità tra il fidanzato Francesco Chiofalo e Malena, Drusilla Gucci torna in studio per un accesso confronto a tre. Drusilla confermerà la volontà di prendersi una pausa di riflessione o Francesco le farà cambiare idea? Come reagirà Malena agli insulti dell’ex naufraga?

Maria Laura de Vitis non vive giorni sereni, dopo essere stata protagonista di uno scontro con il resto del gruppo. I concorrenti l’avrebbero accusata di aver sfruttato la storia con il suo ex fidanzato Paolo Brosio solo per arrivare in televisione. Come replicherà la pupa? Infine, tempo di cambiamenti in villa e tre pupi potranno scegliere se cambiare o meno le loro secchione.

La Pupa e il Secchione Show ci aspetta questa sera, martedì 19 aprile 2022, su Italia1.