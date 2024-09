La Promessa Cambio Orario e Palinsesto: ecco cosa succede alla Soap in Autunno!

Anticipazioni TV

Nuova programmazione per La Promessa. In autunno la Soap di Canale5 non andrà più in onda tutti i giorni e cambierà orario. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La Promessa sta per subire un nuovo cambio di palinsesto, probabilmente definitivo almeno per l’autunno 2024. La Soap è destinata a non andare in onda più tutti i giorni come nel periodo estivo ma anche a modificare il suo orario di trasmissione e la sua durata. Scopriamo insieme cosa succederà a partire dal 7 settembre 2024.

La Promessa Anticipazioni: Video Riassunto sulla nuova programmazione della Soap di Canale5

Guarda qui sotto il Video Riassunto sulla nuova programmazione de La Promessa e poi scopri tutti i dettagli di quello che succederà alla Soap, leggendo qui sotto.

La Promessa: La Soap non va in onda il sabato dal 7 settembre 2024

Abbiamo passato un’estate davvero intensa in compagnia di Jana e Manuel. La Promessa è andata in onda con episodi molto lunghi per tutti i mesi estivi, recuperando il divario con la Spagna, dove è arrivata la quarta stagione. In autunno le cose cambieranno e a partire dal 7 settembre 2024 le avventure degli abitanti della tenuta dei Lujàn non saranno trasmesse più il sabato.

La Promessa andrà in onda regolarmente dal lunedì al venerdì mentre nei weekend ci saranno vari cambiamenti. A partire dal 7 settembre 2024 la Soap non andrà in onda il sabato e non ci sarà neanche l’appuntamento di domenica 8 settembre 2024. Ma attenzione, sono in arrivo anche altre novità.

La Promessa: la Soap totalmente sospesa nel weekend

La Promessa non ci farà compagnia neanche l’8 settembre 2024, alle ore 15.35. La Soap verrà sospesa totalmente nei weekend. Quindi anche Sabato 14 settembre e domenica 15 settembre 2024, Jana e Manuel non andranno in onda e così si proseguirà in inverno, probabilmente sino alla prossima estate. Le avventure della tenuta dei Lujàn saranno trasmesse dal lunedì al venerdì ma dal 16 settembre 2024 accadrà anche qualcos’altro. Ci sarà un cambio d’orario.

La Promessa: dal 16 settembre 2024 la Soap cambia orario

Dal 16 settembre 2024, La Promessa andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 16.40. La Soap tornerà all’orario dell’autunno 2023 e inverno 2023/2024, con puntate di circa 15 minuti. Questo cambiamento sarà motivato dal ritorno nel daytime dei programmi di Maria De Filippi, tra cui Amici, che ci farà compagnia anche la domenica pomeriggio.

Per La Promessa per il momento non sono previsti ulteriori cambiamenti ma visto il successo della Soap e la scelta, piaciuta a molti fan, di aumentare la durata della sua messa in onda nell’estate, è possibile che Canale5 decida di dedicarle più spazio, magari anche nel serale.

La Promessa va in onda su Canale 5.