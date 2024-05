La Promessa: ecco chi è davvero Cruz. Vita e carriera dell'attrice Eva Martin

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è davvero la malefica marchesa Cruz, protagonista della Soap La Promessa, in onda su Canale5. Vediamo vita e carriera dell'attrice Eva Martin.

Cattivissima e senza scrupoli, Cruz è la vera e unica signora – e dark lady – de La Promessa. La marchesa è disposta a tutto per salvare i suoi interessi e quelli dei suoi figli e con questo obiettivo in mente, è arrivata e arriverà a sporcarsi le mani di sangue. La moglie di Don Alonso non si tira indietro davanti a nessun ostacolo ed è disposta a far fuori chiunque si metta contro di lei, anche se questi è il figlio primogenito di suo marito. A interpretare questo personaggio, malefico ma molto affascinante, è l’attrice Eva Martin. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

La Promessa: Cruz pronta a tutto per salvare le sue proprietà

Cruz non si ferma davanti a nulla e mai lo farà. Abbiamo imparato sin da subito che la marchesa è una donna senza scrupoli, decisa a proteggere le sue proprietà e a scagliarsi contro chiunque per il bene dei suoi figli. Per questo motivo ha ucciso Tomás, figlio primogenito di Don Alonso e suo erede, dopo aver capito che il giovane aveva scoperto i suoi loschi piani del passato. La marchesa continuerà a lasciarci con il fiato sospeso e farci tremare davanti ai suoi colpi da maestro. Riuscirà persino a liberarsi di Don Fernando senza sporcarsi le mani, non consegnandogli le medicine che lo salverebbero dall’attacco di cuore che avrà davanti a lei. Cruz deciderà di voltargli le spalle per impedirgli di minacciare la sua famiglia e di prendersi le terre appartenenti al fratello.

Cruz sarà la colpevole pure dell’incidente di caccia in cui perderà la vita Feliciano, il figlio di Petra, colpito da un colpo di arma da fuoco, mentre si troverà insieme a Curro, vero obiettivo della marchesa per via del suo rapporto di parentela con Don Alonso, che si scoprirà essere suo padre. Siamo sicuri che la signora de La Promessa ne combinerà delle altre e forse si scoprirà pure che dietro la scomparsa di Dolores si cela proprio la sua mano.

La Promessa: Eva Martin è Cruz

A interpretare Cruz è l’attrice Eva Martin. L’artista si è laureata in filologia inglese e nel mentre ha studiato sia recitazione che musica. Nel 2006 ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nella serie Amistades Peligrosas e nello stesso anno è entrata a far parte di El Comisario.

Sono varie le sue partecipazioni a Soap Opera. Oltre a La Promessa – in cui è approdata nel 2023 – ha fatto parte del cast di Amare per sempre. Il pubblico italiano oltre ad averla conosciuta come Cruz, ha potuto vederla nella fiction La Caccia – Monteperdido.

Al cinema ha partecipato a film come El perfecto Desconocido, Viral, Plan de Fuga, Viral, a Dolor y Gloria, di Pedro Almodovar, candidato agli Oscar l’anno successivo e più recentemente, 2021, a Pane al limone con semi di papavero.

Della sua vita privata non si sa molto e nemmeno i suoi social ci danno grandi indizi. Sappiamo solo che la Martin è molto appassionata del suo lavoro, tanto che i suoi profili sono pieni di scatti che la ritraggono sul set o sul palco o in compagnia dei suoi colleghi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.