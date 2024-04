La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz si libera di Don Fernando senza neanche sporcarsi le mani!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz riuscirà presto a sbarazzarsi di suo cognato Fernando e non le servirà nemmeno organizzare un piano per farlo. La marchesa potrà cantare vittoria senza nemmeno sporcarsi le mani di sangue... almeno stavolta. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa la convivenza di Cruz e Don Fernando con Don Alonso e Margarita, diventerà insopportabile. Le Anticipazioni Spagnole della Soap di Canale5 ci rivelano che tra i due fratelli si scatenerà una vera e propria guerra, che finirà per mettere Cruz in allarme, spaventata che i suoi cognati possano mettere le mani sulle sue proprietà. La marchesa cercherà di proteggere la tenuta e i suoi beni e a darle una mano, in questo momento, ci penserà il destino. Come? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso e Don Fernando di nuovo in guerra

Martina è nei guai. I suoi genitori sono arrivati a La Promessa e presto la loro presenza alla tenuta, diventerà molto fastidiosa non solo per la ragazza ma anche per Cruz e Don Alonso. Sarà soprattutto quest’ultimo a subire maggiormente la tensione di avere suo fratello minore nella sua casa. Tra i fratelli Lujàn si scatenerà una vera e proprio guerra o meglio riprenderà. I due non si vedevano da tempo a causa di un evento che aveva finito per allontanarli, l’uno dall’altro. Presto i due confesseranno di non riuscire più a sopportarsi dopo la tragica scomparsa del loro fratello maggiore, morto per salvare la vita a Don Alonso.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Alonso è un assassino?

Don Fernando confesserà di accusare Don Alonso di aver voluto la morte del loro fratello, per diventare lui l’erede dei Lujàn. Don Alonso, di contro, cercherà di spiegare ancora una volta di non avergli mai voluto fare alcun male, di essersi davvero trovato in pericolo (rischiava di affogare in un fiume) e di aver tentato di uscire dall’acqua senza coinvolgere nessuno ma di non esserci riuscito. Il marchese dirà anche di sentire un grosso peso sulla sua coscienza e di aver sempre voluto ricucire i rapporti con il suo fratellino.

La Promessa Anticipazioni: Don Fernando promette di rovinare Don Alonso

Don Fernando non solo non accetterà le scuse del fratello ma penserà pensino di rovinarlo. I genitori di Martina sono arrivati alla tenuta per risolvere lo scandalo che ha colpito la loro figlia e che li ha messi sulla bocca di tutti a Madrid. Convinti di doversi allontanare dalla città per far calmare le acque, i due troveranno la giusta occasione per risolvere tutti i loro problemi quando la loro bambina riceverà una proposta di nozze… e non da Curro.

Leggi anche La Promessa Anticipazioni: Martina e Curro innamorati ma c'è un ostacolo e si chiama Antonio de Carvajal

Martina verrà corteggiata dallo stesso ragazzo con cui diede scandalo, sì proprio dall’ex fidanzato di Beatriz. La giovane non saprà che fare e sarà tentata di accettare la corte dell’affascinante nobile anche per risolvere i problemi dei genitori. E quando Martina informerà Margarita e Don Fernando di aver deciso di dire sì al matrimonio, molto vantaggioso, il Lujàn comincerà a minacciare Don Alonso di distruggerlo, di prendersi la sua vendetta e di comprare La Promessa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz lascia morire Don Fernando

Don Fernando continuerà a minacciare Don Alonso e la marchesa comincerà a pensare di vendicarsi del cognato anzi di liberarsi di lui. E lo farà anche quando il padre di Martina, forse pentito e certo di aver esagerato, penserà di fare un passo indietro e di provare a ricominciare. Ma il destino sarà infausto e giocherà a favore della madre di Manuel.

Don Fernando, malato al cuore da tempo, avrà un malore mentre starà parlando con Cruz e finirà a terra, quasi privo di sensi. La marchesa si rifiuterà di dargli le sue pillole – quelle che il nobile porta sempre con sé e che lo hanno salvato in altre occasioni – e lo lascerà morire. Una volta compiuto il misfatto, e stavolta senza neanche sporcarsi le mani di sangue, la signora de La Promessa fingerà stupore e orrore nel vedere il cognato riverso a terra, privo di vita e ovviamente farà in modo che nessuno scopra il suo lato più oscuro. Ma i segreti, nella nostra Soap, sono destinati a durare sempre poco e presto qualcuno verrà a scoprire la verità.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.