La Promessa: Cruz come Cayetana e Donna Francisca. La marchesa si guadagna il titolo di Dark Lady delle Soap

Cruz è la perfida protagonista de La Promessa. La marchesa ha fatto capire sin da subito di essere una donna senza scrupoli e si è unita al duo delle perfide signore delle Soap, costituito da Cayetana e Donna Francisca.

Cruz è la signora indiscussa de La Promessa. Che il suo personaggio possa piacere o no, di certo non è positivo, la marchesa si è guadagnata un posto tra le Dark Lady delle Soap spagnole. Sebbene le storie siano diverse, nelle famose serie – anzi soap opera – iberiche c’è sempre una cattiva che muove i fili di tutto. Ne Il Segreto era Donna Francisca mentre in Una Vita era Cayetana mentre antagonista dell’amore tra Jana e Manuel è Cruz Ezquerdo signora de Lujàn. La sua cattiveria non è seconda a nessuno e potrebbe persino essere considerata la più perfida di tutte… o forse no!

La Promessa: Cruz perfida assassina

La Promessa si è aperta con il primo omicidio di Cruz. La marchesa, per proteggere un suo segreto – probabilmente l’assassinio di Dolores, la madre di Jana e Curro/Marcos – ha ucciso Tomàs, il figlio di primo letto di suo marito ed erede del marchesato. La perfida signora de Lujàn non si è fatta certo scrupolo di liberarsi del figliastro, con cui non ha mai avuto un buon rapporto e che in verità ha sempre voluto fare fuori per permettere a Manuel, il suo primogenito, di prendere il posto del fratello. La marchesa non si è però fermata qui e si è sporcata le mani in altre occasioni, anche se in realtà una volta macchiandosi di omissione di soccorso e un’altra volta uccidendo la persona sbagliata.

Cruz ha pensato di eliminare diversi suoi nemici, come la baronessa Elisa, costretta a fuggire dopo aver capito che la sua rivale l’avrebbe fatta presto fuori. E siamo certi che prima o poi scopriremo di altri crimini, per il momento occulti, di cui si è macchiata in passato, prima che le vicende de La Promessa cominciassero.

La Promessa: Cruz è la mandante dell’omicidio di Dolores?

Abbiamo il sospetto, da diverso tempo, che le sue mani siano macchiate del sangue di Dolores, la madre di Jana e Curro. Dai racconti di Don Alonso è emerso che il marchese ha dovuto sposare Cruz per salvare il marchesato e per dare una madre ai suoi figli, i gemelli Tomàs e Catalina, rimasti orfani dopo la morte della sua amata moglie Carmen. Il Lujàn ha però avuto una storia con una cameriera, Dolores appunto, finita molto male, con la morte della donna, inseguita da degli uomini a cavallo incappucciati. E questi uomini potrebbero essere stati assoldati da Cruz stessa, al corrente della relazione del futuro consorte e desiderosa di liberarsi di lei.

Cruz sa anche la verità su Curro ma ignora che pure lui ne sia a conoscenza. Ora il fatto che Tomàs abbia aggredito proprio la matrigna, dopo aver avuto un primo incontro con Jana, che gli ha confessato di essere la figlia di Dolores, fa supporre che la marchesa possa essersi macchiata di omicidio ben prima dell’inizio delle vicende della Soap. Non è stata lei a compiere in prima persona l’assassinio ma è molto probabile che abbia rivelato lei al padre della tresca del suo futuro marito e che lo abbia aizzato contro di lui.

La Promessa: Cruz la più cattiva tra le Dark Lady? Secondo noi no!

Cruz è sicuramente una donna dotata di astuzia, ingegno e desiderio di vendetta e potete, ma non è la più cattiva tra le signore delle Soap spagnole ma nemmeno di quelle americane come Beautiful. Non tanto perché non ha all’attivo la quantità di omicidi che hanno le altre ma perché non ha proprio la cattiveria insita nell’animo delle Signore di Puente Vejo e di Acacias 38 ma nemmeno di Sheila Carter. Senza sconfinare nel mondo patinato di Beautiful e rimanendo tra i prodotti spagnoli, ci sentiamo di dire che la più terribile di tutti è Cayetana.

Cayetana è per noi la più cattiva di tutti, capace di uccidere e di far soffrire la sua stessa figlia e incapace di provare affetto per qualcuno ma anche pronta a risorgere dalle ceneri, come una fenice, come accaduto nell’ultima puntata di Una Vita, in cui è stato chiaro che la Sotelo-Ruz fosse la persona che Gabriela ha chiamato, per informarla che il loro piano era andato in porto. Insomma Cayetana non è morta e alla fine le sue cattiverie l’hanno portata a mettere le mani sul quartiere, come aveva sempre voluto.

Donna Francisca come cattiva non scherza ma il suo amore per i figli, sebbene dimostrato in modo discutibile, e per Raimundo, anche questo non privo di commenti negativi, la fanno essere una cattiva con un cuore, come Cruz, che ama Leonor e Manuel ed è pure in un certo modo affezionata a Martina e Petra. Cayetana no, lei non ha cuore e se lo ha è nero come la pece!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.