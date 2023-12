La Promessa: la Soap non va in onda il 25 dicembre 2023. Ecco cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà su Canale5

Anticipazioni TV

Pausa natalizia per La Promessa. La Soap non andrà in onda il 25 dicembre 2023. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà su Canale5.

Cambio di programmazione per il Natale 2023. Domani, 25 dicembre 2023, La Promessa non andrà in onda su Canale5. La Soap si prende una piccola pausa per le festività e dovremo aspettare qualche giorno prima di sapere come andranno a finire le vicende di Jana e Manuel, arrivate a un punto cruciale della storia. Scopriamo insieme quando li rivedremo e cosa sarà trasmesso al posto degli intrighi della tenuta dei Lujan.

La Promessa: la Soap non va in onda il 25 dicembre 2023

Pausa natalizia per La Promessa che non andrà in onda né domani 25 dicembre 2023, né il 26 dicembre 2023. Un piccolo stop che lascerà spazio, nel palinsesto di Canale5, ai Film di Natale. Lunedì andranno in onda – dalle 13.45 in poi – La Magia del Natale e Un Natale da Corgi. Martedì invece saranno trasmessi Christmas Wedding Runaway e A Merry Christmas Match. Gli appuntamenti con La Promessa salteranno come quelli di Beautiful e Terra Amara. Anche le altre due Soap Mediaset saranno sospese per Natale e Santo Stefano.

La Promessa: ecco quando tornerà in onda la Soap

L’appuntamento con La Promessa tornerà regolarmente mercoledì 27 dicembre 2023. La Soap andrà in onda a partire dalle 14.10 circa e raddoppierà. Saranno infatti trasmessi due episodi, che si concluderanno all’incirca alle 17.00. Una bella sorpresa per i fan che nel periodo festivo potranno godere della compagnia di Jana e Manuel e del loro travagliato amore. Gli intrighi della tenuta dei marchesi di Lujan saranno in onda con questa modalità sino a venerdì 29 dicembre 2023.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà dal 27 al 29 dicembre 2023

Nelle puntate che saranno trasmesse dal 27 al 29 dicembre 2023, Jana non riuscirà a tornare in servizio a causa delle sue precarie condizioni di salute. Cruz andrà su tutte le furie quando lo scoprirà e ordinerà a Gregorio di far tornare a lavoro la cameriera, se non vorrà essere licenziata. Jimena cercherà di chiedere scusa alla ragazza e le offrirà un risarcimento per quello che ha subito ma la bella Jana rifiuterà. La marchesina andrà su tutte le furie e avrà un moto di gelosia quando Manuel difenderà la domestica. Intanto Curro comincerà ad avere dei dubbi su Eugenia e crederà che lei non sia sua madre mentre Pia dovrà affrontare le prime difficoltà nel suo matrimonio. Suo marito vorrebbe infatti vivere con lei in un’altra casa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 al 29 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.