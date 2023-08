La Promessa Anticipazioni: Stop alla Soap per Ferragosto 2023. Le puntate del 14 e del 15 agosto 2023 non vanno in onda

Anticipazioni TV

L'appuntamento con la Soap La Promessa per Ferragosto 2023. Le puntate previste per oggi 14 agosto e per domani 15 agosto 2023 non saranno trasmesse ma scopriamo cosa ci sarà al loro posto su Canale5.

La Promessa non andrà in onda né oggi 14 agosto 2023 né domani 15 agosto 2023. La Soap si prende una piccola pausa per Ferragosto 2023 ma quella di domani sarà l’ultima. Le avventure di Jana torneranno regolarmente mercoledì, per una settimana sì corta ma avvincente. Ma scopriamo insieme cosa ci farà compagnia in questi due pomeriggi.

La Promessa non va in onda: su Canale5 più puntate di Terra Amara

La Promessa si prende una piccola pausa per Ferragosto 2023. La Soap non va in onda il 14 e il 15 agosto 2023. Al suo posto, la rete propone più puntate di Terra Amara, in onda a partire dalle 14.15 circa, dopo Beautiful. Attenzione perché sia gli episodi della Soap turca che di quella americana sono in replica. Canale5 ha deciso di non trasmettere trame inedite dei due appuntamenti principali del pomeriggio, nella settimana centrale dell’estate, quella in cui gli spettatori potrebbero essere maggiormente impegnati nelle ferie. Per vedere le nuove avventure dovremo probabilmente aspettare il 28 agosto 2023 ma vi terremo aggiornati.

La Promessa torna mercoledì 16 agosto 2023: ecco le Anticipazioni

Nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 16 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Cruz e il Barone penseranno di rimandare Eugenia in sanatorio, dopo le sue ultime rivelazioni. La donna confesserà alla sorella di aver visto Dolores e di averle persino chiesto perdono e questo farà rabbrividire la marchesa. Intanto Manuel, dopo essersi scusato con Jana per averla messa in una situazione imbarazzante, ribadirà il suo intento di sposare Jimena. Il ragazzo dirà ai genitori che i Duchi De Los Infantes sono in arrivo alla tenuta per ufficializzare il fidanzamento. Il Barone non la smetterà di prendere di mira Teresa e Pia sarà costretta a intervenire. Anche Padre Camillo si interesserà alla questione e Petra dovrà confermare le voci sul padre di Cruz. Leonor, distrutta dal dolore, penserà di farla finita e sarà pronta a gettarsi dalla torre.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.