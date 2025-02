La Promessa Anticipazioni Spagnole: Virtudes chiude con Simona! Ecco perché

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Virtudes sta per fare una scoperta su Simona che la porterà a rimproverarla aspramente. Il loro rapporto giungerà al capolinea? Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Virtudes sta per scoprire che Simona non è stata di parola, e non la prenderà per niente bene, anzi: tra la figlia e la mamma sta per esplodere un accesissimo litigio. Virtudes e Simona saranno in grado di andare oltre e perdonarsi, oppure la rottura tra le due sarà definitiva? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Simona in ansia per Virtudes

Mentre noi vediamo Simona e Virtudes sempre più ai ferri corti, i telespettatori spagnoli sanno bene che tra le due sta per esplodere un accesissimo litigio che potrebbe mettere la parola "fine" al loro rapporto. La donna, avendo capito che la figlia le stesse nascondendo un grande segreto - che, tra l'altro, non le permetteva di vivere tranquillamente -, ha cercato di spingerla più e più volte a vuotare il sacco. Alla fine, estenuata, Virtudes ha deciso di rompere il silenzio, ammettendo che i suoi attacchi di panico derivassero da un motivo ben specifico, e, purtroppo, piuttosto grave...

La Promessa Anticipazioni: Il segreto di Virtudes...

Virtudes ha raccontato a Simona di aver perduto il marito in un incidente, e che, invece, il figlioletto, Adolfo, è vivo e vegeto, ma è stato affidato alle cure dei nonni paterni. Infatti, lei ha ammesso che il lutto per la perdita dell'amato consorte l'ha portata non soltanto a cadere nel tunnel dell'alcolismo, bensì persino ad iniziare a lavorare in un bordello. A questo punto, i suoi suoceri hanno preteso ed ottenuto l'affido esclusivo del loro nipotino. Ovviamente, la cuoca non ha reagito per niente bene a queste sconcertanti notizie, ed ha subito spronato Virtudes a rimediare alla svelta; quest'ultima, però, le ha chiesto bruscamente di non intromettersi...

Virtudes furiosa con Simona, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Dopo la partenza per la guerra di Manuel e Curro, Simona cerca di convincere Virtudes a riprendersi il piccolo Adolfo, perché il suo posto è con lei; la risposta di Virtudes, tuttavia, resta sempre la medesima: non vuole più toccare l'argomento, e vuole che sua madre rispetti silentemente la sua scelta. Come se non bastasse, la giovane le dice di non poter accettare consigli su come essere una brava mamma da parte sua, visto che neanche lei lo è stata. La situazione esplode definitivamente nel momento in cui a Simona cade un disegno dalla tasca; Virtudes lo trova, e, sapendo della grande passione del figlioletto per i trenini - soggetto ritratto appunto sul foglio in questione -, si rende subito conto che la donna non è stata al suo posto, come le aveva esplicitamente chiesto: Simona si è messa in contatto con Adolfo senza il suo consenso. Inevitabilmente, tra le due scoppia una lite furibonda! Riusciranno a fare pace, oppure il loro rapporto sarà irrimediabilmente compromesso?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.