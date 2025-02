La Promessa Anticipazioni Spagnole: Tra Alonso e Maria Antonia scoppia la passione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Alonso bacia un'altra donna... Maria Antonia, l'amica di Cruz! Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Alonso, sempre più distante da Cruz, è sempre più vicino all'amica di vecchia data di sua moglie, Maria Antonia...tanto che tra i due scatterà un bel bacio appassionato! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Alonso contro Cruz!

Mentre noi vediamo Maria Antonia fare il suo ingresso in scena per supportare la sua amica Cruz, i telespettatori spagnoli sanno bene che quest'ultima s'insinuerà tra la marchesa ed Alonso. Maria Antonia ha da poco perduto il marito, ed ha così deciso di trasferirsi a La Promessa; inoltre, in questo modo può offrire il suo sostegno a Cruz, un'amica di vecchia data. D'altra parte, giorno dopo giorno, la donna si dimostrerà un'ottima spalla non soltanto per Cruz, bensì persino per il marchese. Infatti, proprio come sua moglie, Alonso sta soffrendo per la partenza in guerra di Manuel, ma, a differenza di Cruz, anche per quella di Curro. La bionda continua a ribadire di non voler nemmeno sentire nominare il nipote, additandolo come il responsabile dell'arruolamento del figlio, e questo fa indispettire oltremodo il marito...

La Promessa Anticipazioni: Alonso si avvicina a Maria Antonia

Alonso e Cruz, tesi perché preoccupati per le sorti di Manuel, ed avendo una visione del tutto contrapposta su Curro, sono più lontani che mai. Come se non bastasse, il marchese sta per fare una scoperta che farà precipitare la situazione. Alonso viene a sapere che la consorte sta tramando nell'ombra insieme a Lorenzo per riuscire a far internare Catalina in un manicomio, proprio come in passato accade alla povera Eugenia. Neanche a dirlo, l'uomo va su tutte le furie e prende ancora di più le distanze da Cruz; al contempo, però, le accorcia con Maria Antonia, sempre pronta ad offrirgli orecchio ed una spalla su cui piangere...

Alonso e Maria Antonia si baciano, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Sempre più scostante con Cruz e sempre più dolce con Maria Antonia, Alonso sembra stia sviluppando un certo interesse nei confronti di quest'ultima. Una sera in cui sono soli, Maria Antonia, affascinata dal marchese e triste per il marito defunto, si lascia andare e lo bacia sulla bocca. Questo tenero momento viene interrotto dall'arrivo improvviso della marchesa. Nei giorni a venire, Alonso e Maria Antonia sono in grande difficoltà ogni volta che s'incontrano, tanto che, quando Cruz propone di mandare un ritratto di famiglia a Manuel, lui si rifiuta di stare vicino alla donna. Lorenzo si rende conto che tra i due c'è una tensione palpabile, ed i suoi sospetti si faranno ancora più forti nel momento in cui li vedrà appartati a parlare in modo confidenziale. Il Capitano riporta i suoi dubbi alla diabolica cognata, che, però, non vuole starlo a sentire. Sta di fatto che Cruz non farà altro che ripensare all'episodio della foto...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.