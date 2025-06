La Promessa Anticipazioni Spagnole: Santos scopre che sua madre è viva!

Anticipazioni TV

Santos scoprirà molto presto che Don Ricardo non solo lo ha depistato ma gli ha nascosto che sua madre è ancora viva. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

Santos scoprirà di aver avuto le intuizioni giuste e avrà presto la conferma che suo padre gli ha sempre mentito sin da bambino. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che il giovane cameriere, ormai braccio destro di Petra, verrà a conoscenza che sua madre è ancora viva. A rivelarglielo sarà lei stessa, che si presenterà alla tenuta dopo anni di lontananza e cercherà di farsi accettare dal suo consorte, che non vorrà avere nulla a che fare con lei. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nei prossimi episodi della Soap in onda su Rete4.

La Promessa: Santos alla ricerca di sua madre

Nelle puntate italiane de La Promessa stiamo vedendo Santos sempre più determinato a scoprire la verità sulla sua infanzia. Il ragazzo, ormai diventato pupillo di Petra, che lo ha preso sotto la sua ala protettiva e non intende lasciarlo solo, ha compreso che suo padre non gli ha mai detto la verità su sua madre e lo ha anzi depistato. Il giovane, istigato dalla governante, ha avuto un faccia a faccia violento con Don Ricardo, finito però con un nulla di fatto. Il maggiordomo non gli ha rivelato nulla che possa aiutarlo a capire cosa sia successo quando era molto piccolo. Ma la verità verrà presto a galla.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: La madre di Santos è viva e arriva alla tenuta

Petra considera Santos come un figlio ed è per questo che lo ha spinto e lo spingerà ancora a indagare su sua madre. Il ragazzo ha scoperto che nessuno, nel suo paese natale (o meglio quella cittadina in cui suo papà gli ha detto che è nato) si ricorda di Don Ricardo e di sua moglie. A peggiorare la situazione ci si è messo il fatto che Santos non ha trovato neppure la tomba della sua mamma, che sembra essere scomparsa nel nulla.

Le anticipazioni spagnole ci rivelano che il cameriere scoprirà molto presto tutta la verità e anzi si troverà di fronte la sua mamma, viva e vegeta. Ana, questo il suo nome, si presenterà alla tenuta con il chiaro intento di riconciliarsi con suo marito e conoscere suo figlio. Ma il suo arrivo metterà in subbuglio tutti, specialmente Pia, che con Ricardo ha costruito un rapporto romantico.

La Promessa Anticipazioni: Santos riabbraccia sua madre ma…

L’arrivo di Ana, la moglie di Ricardo, lascerà tutti senza parole. Non solo Santos, che scoprirà che suo padre gli ha nascosto che la sua mamma era ancora viva ma anche Pia, che non capirà il perché di una tale bugia. Don Romulo dovrà fare da mediatore tra i suoi colleghi, forse capace di capire le vere ragioni che hanno spinto l’altro maggiordomo a fingere di essere vedovo. E quali saranno? Ora ve le sveliamo.

Nel corso delle puntate scopriremo che Ana vorrà riconquistare Ricardo e avere un rapporto con suo figlio che lei abbandonò volontariamente quando era ancora in fasce. Stanca della sua vita e non più innamorata del marito, la donna decise di andarsene, lasciando il consorte a occuparsi del loro bambino. Per non dare un simile dispiacere a Santos ovvero per non rivelargli che sua madre aveva scelto di non crescerlo, Ricardo ha mentito al suo ragazzo e gli ha fatto credere che la sua mamma fosse morta. Una bugia a fin di bene e forse una verità più facile da digerire che un rifiuto.

Vi anticipiamo che Santos continuerà a essere convinto che sua madre abbia avuto qualche ragione in più per lasciarlo e Don Ricardo glielo lascerà credere, salvandolo dal dolore e proteggendo pure sua moglie. Ana, conscia dei suoi errori, tenterà di far breccia di nuovo nel cuore del maggiordomo ma lui non riuscirà a perdonarla. Complici poi i suoi sentimenti per Pia, Ricardo continuerà per la sua strada, fingendosi il cattivo della situazione e pronto ad affrontare l’ira di suo figlio. Ma Santos potrebbe presto scoprire la triste realtà e il sacrificio d’amore che suo padre ha fatto per lui e chissà magari riuscire pure ad allontanarsi dal gioco pericoloso di Petra.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.