La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia Don Ricardo!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia deciderà di troncare la sua relazione con Don Ricardo dopo aver scoperto le sue bugie...

La relazione tra Pia e Don Ricardo, che è ripresa da poco nelle puntate de La Promessa in onda in queste settimane, è destinata a naufragare. La colpa, questa volta, non sarà solo di Petra ma anche di un errore di valutazione anzi una bugia che il maggiordomo dirà alla sua amata cameriera. La madre di Diego, furiosa per essere stata ingannata e spaventata di dover affrontare nuovi e insidiosi problemi, deciderà di tirarsi indietro e mollerà in tronco Ricardo, forse con nessuna possibilità di fare pace con lui. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap in onda su Rete4?

La Promessa Anticipazioni: Don Ricardo rivede sua moglie, viva e vegeta

Don Ricardo e Pia si sono riavvicinati ma Petra vuole sabotarli. Pur di non vedere la sua nemica felice – ma anche per aiutare Santos ad avere informazioni su sua madre - la governante ha chiesto a Cruz di avere informazioni sulla moglie del maggiordomo e ha scoperto che la donna è viva e vegeta. I problemi, nelle puntate de La Promessa attualmente in onda su Rete4, sono solo all’inizio ma vi abbiamo già anticipato che Ricardo rivedrà sua moglie e avrà con lei un durissimo confronto, che si risolverà in un nulla di fatto e che farà innervosire il domestico. Ma lo porterà anche a imbastire una bugia bella e buona da dire a Pia. Sì perché fingerà che il faccia a faccia con Ana non ci sia mai stato.

Don Ricardo mentirà a Pia nelle prossime puntate de La Promessa

Don Ricardo incontrerà Ana, sua moglie, e le intimerà di tenersi lontano dalla tenuta e da Santos. La donna, inizialmente, gli darà retta ma sarà destinata – ve lo anticipiamo – a non seguire alla lettera i dettami del marito e questo perché vorrà chiarire le cose con suo figlio. Don Ricardo cercherà di evitare di parlare di questo faccia a faccia e quando Pia cercherà di capire il perché del suo nervosismo e gli chiederà spiegazioni sulle voci che circolano su di lui e sulla sua famiglia, il maggiordomo deciderà di mentirle e le dirà di non aver mai più rivisto la madre di Santos e di non voler più pensare a lei. Ma le bugie alla tenuta – soprattutto se c’è di mezzo Petra – hanno le gambe corte anzi cortissime e per Pia sarà uno shock.

La Promessa: Pia lascia Don Ricardo

Pia scoprirà presto che Don Ricardo le ha mentito. Per la cameriera sarà una vera delusione; sì perché non si aspetterà che l’uomo che ama abbia preferito dirle una bugia invece che fidarsi di lei e confidarle tutto quello che lo tormentava, non dopo quello che i due hanno passato e si sono detti. E Pia si sentirà ancora peggio quando capirà che il suo innamorato prova ancora dei sentimenti – sebbene contrastanti – per la sua ex, in realtà ancora sua moglie.

Pia non riuscirà più a fidarsi o meglio si sentirà particolarmente colpita da questa situazione tanto da volersi tirare indietro. La cameriera sceglierà di chiudere la loro relazione per evitare di soffrire ancora e per non trovarsi a dover combattere con un’altra donna. Insomma la madre di Diego preferirà farsi da parte e lasciare anche che Don Ricardo si schiarisca le idee e possa capire, senza nessun condizionamento, se ancora ama la madre di Santos e se per loro e per la loro famiglia, possa esserci ancora una chance.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.