La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina rischia di essere uccisa in sanatorio!

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina, ancora rinchiusa in sanatorio, si avvicina alla persona sbagliata e rischia di fare una brutta fine... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Martina si trova in sanatorio, dove è stata portata con la forza per volontà di Margarita ed Ayala. Qui, la fanciulla crederà di essersi fatta un'amica, ma ben presto capirà di aver preso un'abbaglio bello e buono. Tale Juana le ruberà un'importante lettera, un prezioso gioiello e persino l'identità; poi, come se non bastasse, tenterà di ucciderla! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Ayala punta il dito contro Martina!

Mentre noi vediamo Martina in grande difficoltà, ma ancora a La Promessa, i telespettatori spagnoli sanno bene che la giovane sta per essere rinchiusa in sanatorio, dove rischierà persino di morire! Ayala ha scoperto di essere stato vittima di un tentato omicidio: qualcuno avrebbe cercato di avvelenarlo. Il Conte è convinto che non possa essere stato nessun altro, soltanto Martina lo odia a tal punto. D'altra parte, mentre tutti, tra signori e membri della servitù, prendono le difese della giovane, anche Margarita sospetta che sia proprio Martina la presunta assassina...

La Promessa Anticipazioni: Margarita fa richiudere Martina in sanatorio!

I sospetti di Margarita su Martina s'intensificano nel momento in cui viene a sapere da Maria che la figlia ha manifestato un certo interesse nei confronti del veleno con cui Pia si sarebbe tolta la vita. Come se non bastasse, poco dopo la donna trova una boccetta di cicuta nella stanza di Martina: una prova schiacciante. A questo punto, Ayala, stanco e timoroso al pensiero di dover continuare a vivere sotto lo stesso tetto della sua potenziale assassina, pensa sia il caso di sporgere denuncia contro Martina. Interviene Margarita, la quale lo supplica di ripensarci; allora, il Conte le fa sapere che potrebbe accontentarla, a patto che allontani subito la figlia dalla tenuta. Nel cuore della notte, in modo tale che nessuno possa fermarla, Margarita fa portare via Martina!

Juana tenta di strangolare Martina, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Mentre Petra accusa Ayala di essersi allenato da solo per accusare ed incastrare Martina, la sola che si opponeva fermamente alle nozze con Margarita, la poverina si trova rinchiusa in sanatorio. Martina stringe amicizia con un'altra paziente, Juana, che non sembra dare alcun segno di squilibrio mentale. Infatti, la giovane le racconta che sono stati i suoi genitori a portarla lì dopo che lei si è opposta ad un matrimonio combinato. Poi, Juana le consiglia di accettare sempre di buon grado le richieste e gli ordini dei medici e degli infermieri, a partire dalla somministrazione delle medicine. La fanciulla storce il naso, ma, fidandosi di lei, sceglie di darle ascolto. Tuttavia, sta per accadere qualcosa che farà aprire gli occhi a Martina. Juana le fa sapere che conosce un inserviente che potrebbe farle un grosso favore, in cambio di denaro; la giovane, allora, scrive una lettera a Curro - ancora in guerra - per informarlo su ciò che le sta accadendo e la consegna all'amica, insieme al suo prezioso braccialetto. In seguito, però, Martina sente Juana fare il nome di Curro, benché lei non lo avesse mai nominato, e scopre che è ancora in possesso del gioiello: non c'è ombra di dubbio, è stata ingannata. Come se non bastasse, la ragazza perde le staffe, proclama a gran voce che Martina è lei e le si scaglia contro, mettendole le mani attorno al collo per strangolarla!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.