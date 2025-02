La Promessa Anticipazioni Spagnole: Salvador abbandona Maria e lascia la tenuta!

Anticipazioni TV

La storia d'amore tra Maria e Salvador non sembra destinata ad andare in porto. Nonostante la decisione della Fernandez di rimanere a La Promessa, sarà il suo innamorato a lasciare la tenuta e lei. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4? Scopriamolo.

Maria Fernandez è destinata a soffrire per amore e stavolta a dover dire addio al suo amato. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la cameriera si troverà da sola a causa di una decisione improvvisa del suo compagno. Salvador sceglierà di lasciare la tenuta e di accettare un altro lavoro, che gli permetterà di guadagnare più denaro e di realizzare, un giorno, il sogno di avere una casa con la sua innamorata. Ma questo desiderio finirà per allontanare i due ragazzi, forse per sempre. Ma cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rete4? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

La Promessa Anticipazioni: Maria rinuncia a un nuovo lavoro per stare con Salvador

Nelle puntate italiane La Promessa ha subito un salto temporale, che ci ha portato in avanti di qualche mese. Abbiamo scoperto che la Fernandez, alla fine, non ha accettato il nuovo lavoro a casa dei Duchi de Abrontes e lo ha fatto per stare accanto al suo innamorato. La cameriera ha scelto di non abbandonare Salvador e di provare a realizzare, insieme nella stessa tenuta, il loro sogno d’amore che, per un motivo o per un altro, non sono mai riusciti a concretizzare. La giovane ha fatto un sacrificio molto grande e ha messo da parte la sua futura carriera per ascoltare il suo cuore. Ha infatti detto no a un importante avanzamento di ruolo, che le avrebbe dato più prestigio e più denaro, e sappiamo quanto Maria fantastichi di diventare ricca. Ma presto si renderà conto che nemmeno questo sacrificio porterà ai risultati sperati.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Salvador accetta un nuovo incarico lontano dalla tenuta

Maria ha rinunciato al suo nuovo lavoro e lo ha ceduto, pure volentieri, a Teresa. La ragazza ha deciso di mettere da parte un nuovo futuro, soprattutto finanziario, per stare accanto all'amato. I due ragazzi sperano ancora di riuscire a coronare il loro sogno d’amore e di diventare presto marito e moglie ma il fato – e Cruz – ha sempre impedito che potessero farlo. Ma presto le cose potrebbero cambiare… e in peggio. La situazione si ribalterà e stavolta ad avere una nuova opportunità sarà Salvador. Il giovane avrà la possibilità di essere assunto come lacchè dei conti di Matesanz e coglierà l’occasione. Sfumata infatti l’opportunità di essere il primo valletto de La Promessa poiché non si è dimostrato in grado e ormai impossibilitato a prendere quel posto – nonostante l’allenamento – per la presenza di Santos, il ragazzo troverà opportuno lasciare La Promessa. E lo farà per poter guadagnare di più e poter comprare la casa che lui e Maria desiderano. Ma tra dire e il fare c’è di mezzo il mare o meglio le trame di una Soap.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: Per Maria e Salvador non ci sarà lieto fine

Eccezion fatta per Brooke e Ridge… e Taylor, ma quello è Beautiful e fa storia a sé, quando un personaggio lascia una Soap e chiude una storia d’amore, di solito non si torna mai indietro. Lo abbiamo visto con Leonor e Mauro che una volta separati non si sono più rivisti (a meno che non ci sia qualche colpo di scena) e lo vedremo, purtroppo, anche con Maria e Salvador. Quando il domestico lascerà La Promessa per loro non ci sarà più alcun lieto fine. Ed è un vero peccato visto che il loro amore era davvero molto bello e speravamo che potesse un giorno concretizzarsi.

Maria e Salvador finiranno per allontanarsi per sempre. La Fernandez finirà per innamorarsi di un altro uomo. Ma ci sarà un piccolo problema. L’uomo in questione sarà un prete.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.