La Promessa Anticipazioni Spagnole: Marcelo confessa il suo oscuro segreto! Ecco di che cosa si tratta

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Marcelo vuota il sacco con Teresa, confidandole anche di essere in grave pericolo... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che, con l'arrivo del Duca de Carril, il padre di Vera, a palazzo, la paure di Marcelo si faranno più forti e motivate. Il giovane, infatti, rivelerà a Teresa che il signore per cui lavorava in passato, con la complicità di Gonzalo, ha compiuto numerose azioni criminose, poi gli ha fatto firmare delle fatture: così, ora lui risulta il solo responsabile di tutti questi misfatti! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Il segreto di Marcelo...

Mentre noi continuiamo a domandarci quale oscuro segreto nasconda Marcelo, i telespettatori spagnoli possono già darci una risposta a questa domanda. Al momento sappiamo che il giovane si è presentato a La Promessa fingendosi il marito di Teresa, di comune accordo con quest'ultima, che in verità è sua sorella: ha bisogno di una copertura, poiché, evidentemente, si è cacciato in un gran bel guaio; ma di che guaio si tratta? Mistero. Infatti, neanche Teresa stessa è informata sul perché Marcelo sia così terrorizzato al pensiero che qualcuno possa stanarlo...

Marcelo fa una confessione a Teresa... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

A La Promessa si presenta Gonzalo, ossia il Duca de Carril, nonché padre di Vera, poiché deve proporre un importante affare ad Alonso e a Manuel. Tuttavia, la giovane non è la sola ad aver paura d'incontrare Gonzalo: anche Marcelo sembra avere lo stesso identico timore. A questo punto, il ragazzo si vede costretto a vuotare il sacco con Teresa, spiegandole che cosa gli sia realmente accaduto in passato. Marcelo racconta alla sorella che il segretario del Duca de Carril era solito frequentare anche la tenuta dei Duchi di Samboa, dove lui prestava servizio in precedenza; a questo punto, aggiunge che il suo "capo" gli ha fatto firmare delle fatture che lo hanno reso il solo responsabile di tutte le azioni criminose che ha compiuto nel corso degli anni con la complicità del papà di Vera!

Teresa copre Marcelo e Vera finisce nei guai, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Marcelo ha il terrore che il segretario del Duca de Carril possa riconoscerlo, e che di conseguenza il Duca di Samboa possa venire a sapere dove si nasconde per farlo fuori. Quindi, il poverino chiede aiuto a Teresa, che, compresa la gravità della situazione, non si tira indietro. Pertanto, in occasione della seconda visita del padre di Vera a La Promessa, la domestica mette una scusa con Romulo e Ricardo, giustificando l'assenza di Marcelo con l'esigenza di quest'ultimo di andare a dire addio ad un caro amico scomparso improvvisamente. Ma se lui se la scamperà, almeno per il momento, qualcun altro non potrà dirsi ugualmente fortunato: Petra ordinerà a Vera di andare a servire personalmente il caffè al duca...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.