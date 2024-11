La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel è un assassino. Il marchese viene arrestato ma la verità è ben altra!

Anticipazioni TV

Manuel è un assassino! Nei prossimi episodi de La Promessa vedremo il marchese finire dietro le sbarre dopo una grave accusa che il sergente della Guardia Civile gli muoverà. Ma sarà vero e cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Rete4?

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia finge la sua morte e Gregorio viene assassinato

Prima di cominciare a raccontarvi dell’accusa che colpirà Manuel, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e raccontarvi cosa succederà poco prima. Vi abbiamo già anticipato che Pia muore ma vi abbiamo anche detto, in un nostro articolo precedente e ve lo riveliamo anche qui, che la governante inscenerà solamente la sua morte, per sfuggire a suo marito Gregorio, uscito di prigione e tornato a tormentarla. Jana aiuterà la sua amica a far credere a tutti che si sia suicidata e la nasconderà lontano da tutti, permettendole di lasciare la regione senza destare sospetti. Jana però dovrà presto rivelare a Manuel tutta la verità, decisa a non avere segreti con il suo futuro marito, sì i due si fidanzeranno ufficialmente ma questa è un’altra storia.

Le cose sembreranno andare molto bene per Pia e persino per la sua complice Jana ma poi Gregorio verrà trovato morto e i sospetti finiranno per colpire Manuel, purtroppo per lui l’ultima persona ad averlo visto vivo.

La Promessa: Manuel accusato di omicidio nelle prossime puntate della Soap

Manuel, al corrente dei supplizi patiti da Pia, cercherà di invitare Gregorio a non farsi più vedere alla tenuta e a non permettersi di minacciare più nessuno. Anche se in effetti la governante riuscirà a fuggire davvero, il marchese terrà a mettere in chiaro le cose con l’ex maggiordomo, evitando spiacevoli sorprese ma anche pericolose indagini da parte sua, foraggiato da Petra e Cruz – che sin dall’inizio penseranno che la morte di Pia sia sospetta. Purtroppo però Manuel finirà nei guai per questo gesto di altruismo e affetto. Sì perché, dopo la sua visita, il terribile ex domestico verrà trovato morto e il sergente Burdina - un personaggio che impareremo presto a conoscere – punterà il dito contro il nobile sconvolgendo i marchesi, che penseranno che ora, più che mai, lo scandalo colpirà la loro famiglia.

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Manuel viene arrestato

Il sergente si presenterà alla tenuta con un mandato d’arresto per il marchesino e lo condurrà in carcere con l’accusa di omicidio. Ma l’assassino non sarà lui ed è probabile che il responsabile di tutto questo – non è ancora chiaro ma si vocifera così – sia Salvador. Il cameriere non si farà ovviamente avanti e a salvare il Lujàn ci penserà il povero Don Romulo, che si presenterà in caserma per rivelare di aver ucciso lui Gregorio, con cui aveva da tempo un conto in sospeso. Ovviamente non facciamo e non farete fatica a pensare che tutti saranno molto colpiti dal suo sacrificio e cercheranno di aiutarlo come possono. Ma il vero colpevole non salterà fuori presto!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.