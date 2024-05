La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lope dice addio alla tenuta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lope dirà addio alla tenuta per cominciare una nuova vita e una nuova avventura professionale a Madrid. Per il cuoco sarà un arrivederci oppure c'è speranza di rivederlo?

Lope lascerà molto presto la tenuta dei Lujàn. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il cuoco dirà addio a tutti i suoi amici per cominciare una nuova avventura e una nuova vita a Madrid, dove lo aspetta un ristornate stellato. Il ragazzo coglierà di slancio questa nuova occasione ma sarà molto difficile salutare i suoi amici. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap e se Lope sarà o meno destinato a tornare a casa.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Una grande occasione per Lope

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Lope riceverà molto presto una proposta allettante. Il suo talento in cucina verrà riconosciuto da Margarita, la cognata di Cruz, che deciderà di offrire al ragazzo un’opportunità di crescita in un ristorante stellato – di cui lei conosce lo chef – a Madrid. Il giovane sarà molto felice e accetterà con slancio di buttarsi nella nuova vita, consapevole di dover però dire addio a tutti i suoi amici e alla sua casa.

Lope sarà preoccupato di doversi separare dai suoi cari ma anche di lasciare le terre che gli hanno dato i natali e da cui non si è mai allontanato.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Una nuova vita a Madrid per Lope

Lope deciderà di trasferirsi a Madrid e dirà addio a Maria e Salvador – con cui nelle puntate italiane ha avuto una brutta discussione a causa della confessione della Fernandez - ma anche a tutti i suoi amici. Il ragazzo arriverà presto a Madrid e si troverà in una realtà molto diversa, decisamente caotica e piuttosto impegnativa. Anche il lavoro nel ristorante si rivelerà più duro di quanto pensasse ma per fortuna lo chef a cui è stato raccomandato, lo prenderà sotto la sua ala protettiva e gli darà il suo sostegno, per affrontare al meglio le difficoltà.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Lope torna a casa

La vita a Madrid andrà a gonfie vele e Lope imparerà moltissimo. La mancanza dei suoi amici e della sua casa saranno però determinanti per il ragazzo, che sceglierà di lasciare la cucina stellata del ristorante madrileno, per tornare a La Promessa e riabbracciare i suoi cari. Sarà una decisione che lascerà tutti gli abitanti della grande dimora dei Lujàn, sconvolti ma felici. E Lope, tornato a accanto a Maria e a Salvador, troverà persino l’amore, una dark lady del passato che farà tremare le terre di Don Alonso.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.