La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leonor addio! Un nuovo personaggio sconvolgerà la tenuta

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che molto presto dovremo dire addio a Leonor. Niente paura però. A sostituire la marchesina arriverà un nuovo personaggio, in grado di sconvolgere le trame della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto dovremo dire addio a Leonor. La ragazza lascerà la tenuta per inseguire i suoi sogni ma soprattutto per rifarsi una vita dopo essere stata lasciata da Mauro e aver tentato il suicidio. Al suo posto arriverà un nuovo affascinante personaggio, pronto a portare brio - e nuovi problemi - a La Promessa.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso approva che Leonor segua i suoi sogni

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leonor tenterà il suicidio. La piccola di casa Lujan, come vi abbiamo raccontato in un nostro articolo precedente, non riuscirà a sostenere il dolore per la rottura con Mauro e cercherà di togliersi la vita. L’intervento di Curro sarà provvidenziale e grazie a lui Leonor sarà salva. Ma dopo questo evento sarà chiaro che la ragazza non potrà certo rimanere alla tenuta. Don Alonso si convincerà ad accontentare i suoi antichi desideri e quando si sarà ripresa, le comunicherà di aver deciso di lasciarla partire per Parigi, per studiare moda.

La Promessa Anticipazioni: Addio Leonor

Don Alonso e Cruz, dopo quello che è successo, decideranno di esaudire i desideri della loro bambina. I due decideranno di lasciarla partire per Parigi per farla studiare moda, come ha sempre voluto. Sarà una decisione che renderà molto felice la piccola Lujan, che avrà modo di rifarsi una vita e di stare lontano da Mauro. Scelta che i marchesi prenderanno anche grazie all’intervento di un nuovo personaggio, che renderà le vicende de La Promessa ancora più intriganti.

Anticipazioni La Promessa: Un nuovo personaggio scuote le trame della Soap. Ecco chi è

Leonor lascerà la Promessa e si trasferirà a Parigi. La bella Lujan sarà sostituita, nelle trame della Soap, da sua cugina Teresa, arrivata alla tenuta per starle accanto. Le due si scrivono da sempre e Teresa, insospettita dai racconti di Leonor, farà la sua comparsa nella casa dello zio Alonso e aiuterà la marchesina a riprendersi la sua vita. Vi anticipiamo che la giovane porterà un bel po’ di scompiglio alla tenuta e vi assicuriamo che le trame, dal suo arrivo, saranno sempre più complesse e romantiche. Un nuovo amore anzi un nuovo triangolo amoroso, sta per farci compagnia.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.