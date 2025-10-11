La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen... ma ammazzerà anche Jana!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la verità verrà a galla e sarà terribile, più di quanto ci si immaginasse. Sì perché la nuova dark lady de La Promessa confesserà molto presto di essere lei l'assassina di Dolores e di Carmen... ma si macchierà le mani anche del sangue di Jana!

La verità viene a galla ed è terribile! Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che i misteri che Jana sta cercando di risolvere da quando è arrivata alla tenuta, avranno una sola e unica spiegazione: Leocadia De Figueroa. La donna confesserà all’ex cameriera di essere l’assassina di sua madre Dolores ma di aver anche ucciso Carmen, la prima moglie di Don Alonso. Peccato che la bella mogliettina di Manuel non abbia la possibilità di smascherare la Figueroa perché cadrà nella sua rete di cattiveria. Sì state capendo bene: Jana verrà uccisa da Leocadia e da quel momento tutto cambierà nella casa di Don Alonso. Ma scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: La verità viene a galla, Leocadia è un’assassina

Nelle puntate italiane de La Promessa stiamo imparando a conoscere Leocadia, il nuovo personaggio della Soap, che ci ha fatto subito capire di non essere una donna qualunque. Cruz ha paura di lei e se la marchesa teme che la sua ex migliore amica possa farle del male – e avrebbe pure il motivo per farlo, visto che la nobile ha organizzato il suo omicidio – è chiaro che la Figueroa sia una da tenere d’occhio. E ne avremo prestissimo conferma. Sì perché negli episodi in arrivo su Rete4, assisteremo non solo a un evento terribile ma anche a una confessione che ci farà venire i brividi sia per il suo contenuto sia per il momento in cui verrà a galla. Leocadia confesserà di aver ucciso Dolores e Carmen e lo farà davanti a una Jana morente, colpita da lei e avvelenata da lei.

La Promessa Anticipazioni: Leocadia spara e avvelena Jana ma la colpa ricade su Cruz

Vi abbiamo già anticipato che Jana morirà e purtroppo dobbiamo di nuovo anticipare questo terribile momento, che arriverà proprio quando l’ex cameriera e Manuel cominceranno a pensare all’arrivo del loro bambino. Jana affronterà Cruz rivelandole di essere la figlia di Dolores e lo farà dopo essersi convinta che la marchesa sia l’assassina di sua madre. Pochi giorni dopo, la ragazza verrà ritrovata riversa a terra in un bagno di sangue, colpita da un’arma da fuoco. Un bottone incastrerà Cruz ma la vera colpevole sarà Leocadia, che metterà a segno un altro terribile crimine. La donna rivelerà tutto a una Jana distesa sul letto, vicino alla morte non solo per via della ferità al petto ma anche per via del veleno che la Figueroa le somministrerà per evitare che lei, dalla salute di ferro, si riprenda dalla sparatoria. Sì, state leggendo bene, la madre di Angela non solo sparerà a Jana ma dopo aver averla vista riprendersi dall’attentato alla sua vita, si assicurerà di darle il colpo di grazia con del veleno. E mentre attenderà che la giovane esali il suo ultimo respiro, le rivelerà di aver ucciso sua madre e di aver assassinato persino Carmen, la madre di Catalina.

Perché Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen? Ecco la verità che emerge ne La Promessa

Jana ascolterà questa confessione senza poter fare nulla. Riuscirà solo a pronunciare un flebile “non è stata Cruz” a suo fratello, quando lui le si avvicinerà per darle l’ultimo saluto. La ragazza lascerà Curro con un punto interrogativo enorme in testa e darà l’avvio a una nuova indagine, che riempirà le nuove trame della Soap. La marchesa verrà accusata della morte di sua nuora e lascerà la tenuta per la prigione ma siamo certi che prima o poi farà di nuovo capolino nella sua casa, pronta a vendicarsi di Leocadia, che prenderà il suo posto.

Ma perché Leocadia ha ammazzato Dolores e Carmen e ha sentito la necessità di uccidere Jana, con cui avrebbe potuto allearsi? La risposta è questa e cominciamo con la nostra protagonista. La Figueroa ha usato Jana per vendicarsi di Cruz e per farla finire nei guai. Convinta che uccidere la marchesa non fosse la cosa giusta e più veloce da fare, la madre di Angela procederà con un piano B, ovvero quello di far accusare la sua nemica di omicidio.

E il suo desiderio di vendetta non sarà motivato solo dal fatto che Cruz abbia cercato di uccidere lei ma avrà radici ben più lontane. Scopriremo che la dark lady ha ucciso prima Carmen e poi Dolores per fare un piacere alla sua amica, gelosa delle due donne e pronta a prendere il loro posto nel cuore di Don Alonso. E la marchesa, allora solo figlia del Barone, aveva promesso di aiutare Leocadia a ottenere un titolo nobiliare, che le avrebbe permesso di migliorare la sua situazione economica e di risolvere i suoi problemi finanziari. Ma Cruz non ha rispettato l’accordo e dopo il matrimonio con il marchese ha provveduto a sbarazzarsi delle zavorre accumulate. Peccato però, come già sappiamo, che Don Romulo non abbia portato a termine il suo compito e abbia lasciato vivere il pericolo più grande per la sua signora e purtroppo per tutta la tenuta.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.