La Promessa Anticipazioni Spagnole: La vita di Pia e Jana sono appese a un filo. Ecco perché

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia e Jana rischierà la vita. La governante verrà avvelenata mentre Jana sarà costretta a dei lavori pesantissimi e inumani. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda su Canale5.

Per Pia e Jana sono in arrivo momenti molto duri. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che le due donne saranno costrette ad affrontare delle situazioni molto pericolose, che metteranno a rischio la loro vita. Scopriamo insieme quali e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Pia viene avvelenata

Pia sarà costretta a sposare Gregorio per salvarsi dall’ira di Cruz e non perdere il suo lavoro. Il maggiordomo si dimostrerà pronto ad aiutarla e rivelerà alla marchesa di essere lui il padre del bambino che aspetta la governate. Si tratterà ovviamente di una bugia ma calmerà la nobildonna. Peccato però che per non essere puniti, i due dovranno sposarsi. E così accadrà. Subito dopo le nozze però, Pia comincerà a sentirsi male e Jana si renderà conto che la sua amica è vittima di avvelenamento.

La Promessa Anticipazioni: Chi sta avvelenando Pia?

Jana non avrà dubbi. Qualcuno sta avvelenando Pia e sta mettendo in pericolo la sua vita. Purtroppo si scoprirà presto che a volerle fare del male è Gregorio. Il maggiordomo avrà il chiaro intento di far abortire la moglie ma con il veleno somministrato, finirà per mettere in pericolo pure la governante. Avute le prove di un tale scempio, Romulo riuscirà a far arrestare il suo nemico e a curare la sua amica, molto debilitata e spaventata di perdere il bambino. Per fortuna tutto andrà per il meglio e Pia potrà continuare la sua gravidanza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana distrutta dai Los Infantes

Jana invece finirà per essere punita per il suo comportamento con Manuel. Il Lujan riuscirà a recuperare lentamente i suoi ricordi e Jimena, Cruz e il duca De Los Infantes – capito che la cameriera ha un debole per il marchese – decideranno di liberarsi di lei, cacciandola da La Promessa e mandandola a lavorare nei campi della tenuta dei duchi. Il lavoro che svolgerà là sarà talmente duro, da consumare tutte le sue energie e ridurla a un cencio. Ormai distrutta, farà ritorno da Pia e Romulo ma le sue condizioni di salute saranno talmente precarie, da preoccupare tutti i domestici. La ragazza si riprenderà con fatica ma soprattutto con ormai chiaro in mente di doversi guardare le spalle dalla pazzia della famiglia di Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.