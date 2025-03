La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana aspetta un figlio. Cruz è inferocita!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana e Manuel saranno presto genitori. La notizia è stata accolta con poco entusiasmo da parte di Cruz e suo marito, preoccupati che questo bambino possa rovinare definitivamente la loro famiglia. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap in onda su Rete4.

Jana e Manuel saranno presto genitori. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che i due innamorati, appena tornati dal viaggio di nozze, scopriranno la lieta novità e saranno molto contenti di riferirla ai marchesi. Ma Cruz e Don Alonso non ne saranno per nulla entusiasti. L’idea di avere un erede, possibilmente maschio, non li distoglierà dai problemi che stanno affrontando e di cui il loro figlio non è al corrente ma di cui è inevitabilmente responsabile. Ma cosa sta succedendo e cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rete4? Scopriamolo insieme.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete de La Promessa per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rete4.

Anticipazioni: Jana è incinta. Cruz è furiosa!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel e Jana finalmente felici

Nelle puntate de La Promessa già andate in onda in Spagna, Jana e Manuel si sono sposati. Mentre in Italia dobbiamo ancora aspettare il ritorno del marchese a casa dalla guerra, negli episodi iberici della Soap, i giovani hanno coronato il loro sogno d’amore, non senza difficoltà, e ora si stanno godendo la loro nuova vita come marito e moglie. Cruz ha dovuto cedere davanti all’insistenza e alle rinunce importanti di suo figlio e dopo aver tentato invano di mettere Jana con le spalle al muro e convincerla a lasciare per sempre la tenuta, ha alla fine capitolato. Ma la marchesa si sta accorgendo sempre di più che questo matrimonio è stato la rovina della sua famiglia.

La Promessa Puntate Spagnole: Il matrimonio di Jana e Manuel ha rovinato i marchesi

Il matrimonio di Jana e Manuel è stato una rovina per Cruz e Don Alonso. I marchesi si sono trovati ad affrontare una bruttissima situazione dopo le nozze del loro erede con una semplice cameriera. Purtroppo per loro la stampa, incuriosita dal sapere chi fosse la misteriosa e sconosciuta giovane moglie del prossimo marchese de Lujàn, ha indagato sul suo passato e ha pubblicato un articolo rivelando le umili origini di Jana e umiliando, pubblicamente, i suoi suoceri. Don Alonso e sua moglie si sono ritrovati a essere scansati dagli altri nobili e purtroppo hanno perso un affare petrolifero molto importante, che avrebbe ripristinato le finanze, non proprio salubri, della loro famiglia. E con l’arrivo di un bambino, un nobile per loro a metà, le cose si complicheranno ulteriormente.

La Promessa Trame e Anticipazioni Spagnole: La gravidanza di Jana fa infuriare Cruz

Cruz non ha accettato Jana come sua nuora e non ha abbandonato nemmeno per un minuto l’idea di liberarsi di lei. Ma con un nipote in arrivo tutto si complica. Manuel ha rivelato ai genitori la lieta – per lui – notizia ed è entusiasta di diventare padre. Peccato che i suoi genitori non lo siano per nulla e siano invece spaventati per le loro questioni economiche, molto disagiate. I marchesi dovranno trovare un modo per risolvere i loro problemi ma come fare con un erede in arrivo? E come comportarsi quando l’erede in questione è figlio di un nobile e di una cameriera?

Immaginiamo che Cruz comincerà a escogitare qualche modo malefico dei suoi per cacciare Jana e il piccolo in arrivo, senza però perdere Manuel. Questo nella speranza di poter convincere il figlio a un matrimonio ben più vantaggioso di quello contratto con una domestica, il cui passato potrebbe rivelarsi presto molto più danno di quanto i Lujàn possano immaginare.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.