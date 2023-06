La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana trova un'alleata. Ecco chi l'aiuterà a scoprire la verità sul suo passato

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto Jana potrà contare sull'appoggio di un alleato prezioso, che la sosterrà nelle sue ricerche. Ma ci sarà? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai1.

Nelle prossime puntate de La Promessa, il segreto di Jana verrà scoperto. La ragazza tremerà al pensiero che qualcuno abbia capito cosa ha davvero in mente ma poi tirerà un sospiro di sollievo. La persona che verrà a scoprire la sua vera identità e i suoi piani, si rivelerà per lei un prezioso alleato... anzi alleata.

Anticipazioni La Promessa: Jana scoperta. Il suo segreto è in pericolo?

Jana è arrivata a La Promessa per scoprire la verità sul suo passato. La ragazza ha rivelato tutto solo a Tomas ma il Lujan non è riuscito ad aiutarla, nonostante le promesse, perché assassinato crudelmente dalla sua matrigna Cruz, nella prima puntata della Soap. Jana è rimasta quindi di nuovo sola ad affrontare delle nuove sfide e non perde occasione di acquisire sempre più informazioni, utili a raggiungere il suo obiettivo. La giovane cameriera si è convinta che Curro, il nipote della marchesa, sia in realtà suo fratello e sarà pronta a partire per La Pardina, per scoprirlo. Ma prima si renderà conto che qualcuno ha trovato e rubato la foto e il coltello insanguinato con cui è stato ammazzato Tomas.

La Promessa Anticipazioni: Maria Fernandez alleata di Jana

A scoprire il segreto di Jana sarà la sua compagna di stanza, Maria. La Fernandez costringerà la sua collega a rivelarle tutto e Jana dovrà raccontarle chi è veramente e che cosa sta cercando a La Promessa. La ragazza sarà felicissima di sapere che la cameriera non avrà alcuna intenzione di spifferare i suoi segreti ma anzi le prometterà di darle una mano. Non solo la informerà che Curro sta per tornare alla tenuta e che quindi non c'è alcun bisogno che lei se ne vada ma cercherà di trovare informazioni in più sul ragazzo. Questo metterà però in allarme Romulo, che sembrerà sempre più al corrente di qualcosa che nessuno dovrebbe sapere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria spinge Jana ad allontanarsi da Manuel

Maria sarà fondamentale anche per il rapporto tra Jana e Manuel. La cameriera si renderà conto che la sua amica sta perdendo la testa per il marchese e le ricorderà che le avventure tra un nobile e una ragazza senza dote, non portano mai a nulla di buono. Le dirà anche di stare attenta e di non farsi condizionare da un giovanotto ricco e pure viziato, sebbene molto diverso dai suoi pari. Maria sarà infatti convinta che l'indipendenza di Jana e il suo spirito libero, non debbano essere sporcati dalle regole dei nobili e che quindi la sua alleata debba starne alla larga. La nostra protagonista le darà inizialmente retta, ritenendo che abbia ragione ma al cuor non si comanda e finirà per riallacciare i suoi rapporti con il Lujan... che però sarà fidanzato con Jimena. Ma questo ve lo riveleremo meglio in altri nostri articoli.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.