La Promessa Anticipazioni Spagnole: Eugenia minaccia di uccidere il figlio di Catalina e poi... si suicida!

Nelle prossime puntate de La Promessa Eugenia perderà di nuovo il controllo delle sue azioni. La donna rapirà il figlio di Catalina e minaccerà di buttarsi nel vuoto insieme a lui ma poi... le cose andranno molto diversamente. Vediamo insieme cosa succederà nelle Soap di Rete4.

Il bel momento del ritorno di Eugenia durerà poco. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la madre adottiva di Curro perderà di nuovo il controllo – per colpa di Don Lorenzo – e finirà per compiere un gesto tragico, mettendo a rischio la vita di uno dei gemelli di Catalina. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: Eugenia perde di nuovo la testa ed è colpa di Lorenzo e Leocardia

Vi abbiamo già anticipato che Eugenia tornerà alla tenuta e mostrerà di essere guarita. Il percorso di cure a cui si è sottoposta avrà dato i suoi frutti e si insinuerà il dubbio che in realtà non sia mai stata davvero malata e che sia stata invece vittima dei raggiri di Don Lorenzo. E il dubbio diventerà ancora più terribile quando il Capitano, per zittire la moglie – decisa a dire a tutti quello che sa su Dolores e sul passato – (ri)comincerà ad avvelenarla. Il De La Mata somministrerà alla consorte un potente medicinale – per lei veleno – mischiato alla crema che la donna usa per i massaggi che è solita fare e sarà aiutato da Leocardia, anche lei determinata a liberarsi dell’ingombrante presenza della sorella di Cruz.

Eugenia ossessionata da uno dei figli di Catalina, ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Leocardia sarà d’accordo con Don Lorenzo e vorrà anche lei liberarsi di Eugenia. La donna sfrutterà il fatto che la madre di Curro si affezioni ai figli di Catalina, a cui offrirà il suo aiuto per badare ai gemellini. Sì perché, come vi abbiamo già anticipato – in altri nostri articoli dedicati alle anticipazioni Spagnole della Soap – la marchesina avrà un parto difficile, da cui nasceranno due bambini, un maschietto e una femminuccia, e poi si sposerà con Adriano. Catalina chiamerà suo figlio Andrés e sarà proprio con lui che Eugenia stringerà un legame molto speciale e questo perché il piccolo le ricorderà Curro.

Leocardia giocherà sporco e sfruttando l’avvelenamento della donna a opera di Don Lorenzo – che le provocherà alla marchesa delle allucinazioni – le farà credere che tra lei e Andrés ci sia un rapporto madre e figlio e la porterà a essere ossessionata dal bambino, tanto che Catalina comincerà a preoccuparsi e chiederà a Curro di tenere sua madre lontana dai piccoli. E purtroppo le sue paure saranno fondate.

La Promessa: Eugenia rapisce Andrés e poi si suicida

Il piano di Don Lorenzo e di Leocardia funzionerà e i due porteranno Eugenia a un gesto folle. La donna rapirà Andrés e si dirigerà verso la torre del palazzo il giorno del battesimo dei piccoli a cui – per via del suo atteggiamento – non sarà invitata. Le cose andranno malissimo; prima di rapire il piccolo, Eugenia si presenterà all’evento e punterà una pistola agli invitati ferendo Adriano, che cercherà di fermarla. Poi, come detto, prenderà Andrés e salirà sul punto più alto della villa, seguita da una disperata Catalina e da un preoccupatissimo Curro. La marchesa minaccerà di buttarsi nel vuoto insieme al bambino e lo farà davvero. Eugenia si suiciderà davanti agli occhi degli invitati e davanti a quelli della sua famiglia.

Curro salverà il bambino ma non riuscirà a fare lo stesso con la sua adorata madre, colpevole di aver deciso di non stare più zitta e di proteggere i suoi cari e finita vittima, per questo, di un gioco malefico orchestrato da suo marito e da Leocardia, che confermeranno di voler nascondere qualcosa di tanto misterioso, da farci pensare che sia proprio questo il vero segreto che Jana ha sempre voluto scoprire.

Foto credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.