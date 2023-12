La Promessa Anticipazioni Spagnole: Dopo Elisa Cruz avrà un'altra nemica, sua cognata Margherita

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz non riuscirà a trovare pace. Un'altra donna minaccerà il suo potere alla tenuta e stavolta il problema arriverà direttamente dalla sua famiglia. Arriverà infatti sua cognata Margherita, la madre di Martina. Ecco cosa succederà nella Soap in onda su Canale5

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap in onda su Canale5, Cruz dovrà affrontare una nuova nemica. Alla tenuta arriverà Margherita, la cognata della marchesa nonché mamma di Martina. La nuova arrivata darà del filo da torcere ma soprattutto metterà in pericolo le finanze della famiglia de Lujan.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Arriva Margherita la cognata di Cruz

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz avrà a che fare con una nuova nemica. Dopo essersi liberata di Elisa – che se ne andrà dalla tenuta furiosa e piena di vendetta – la marchesa dovrà salutare sua cognata Margherita, arrivata a La Promessa improvvisamente. La donna, rimasta vedova di Don Fernando – il fratello di Don Alonso – pianterà le tende a casa dei suoi cognati, con la scusa di rimanere accanto a sua figlia Martina. La sua permanenza a casa Lujan darà subito problemi.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Margherita sfida Cruz

Margherita darà subito fastidio, con la sua ingerenza, a Cruz, soprattutto dopo che la donna capirà che dietro alla morte di suo marito c’è lo zampino di sua cognata. Tra le due signore de Lujan comincerà una sfida all’ultimo colpo, che troverà un unico punto in comune: il matrimonio di Martina con un ricco nobile. Le due donne si troveranno praticamente in disaccordo su tutto ma sarà un particolare a rendere ancora più fastidiosa la loro convienza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Margherita vince il denaro di Lorenzo al gioco

A far infuriare Cruz sarà una giocata perdente di suo cognato Lorenzo. Il De La Mata si troverà al tavolo verde con Margherita e altri amici. Sottovalutando la bravura a carte della donna, finirà per perdere il suo denaro, che comprenderà pure una fetta delle quote de La Promessa. Questo darà un grande vantaggio alla madre di Martina e farà scattare un nuovo sodalizio tra Cruz e Lorenzo, per impedire alla nuova arrivata di spadroneggiare. Come si risolverà? La marchesa si libererà di lei come farà con Elisa, che intanto - nelle puntate in onda su Canale5 - la sta tormentando?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.