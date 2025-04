La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro si sposa... ma non con Martina! Ecco chi è la sua futura moglie

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro sarà costretto a convolare a nozze con una giovane di cui non è innamorato... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che José, fratello del compianto Paco, spalleggiato da Lorenzo, pretenderà che Curro sposi Matilde, fidanzata del defunto. Infatti, secondo José, in questo modo il giovane "pareggerebbe i conti", ritendendolo responsabile della morte di Paco. Curro, ancora innamorato di Martina, non la prenderà molto bene... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Arriva la misteriosa Julia...

Mentre noi vediamo Curro e Martina innamoratissimi come sempre, i telespettatori spagnoli sanno bene che, purtroppo, i due non avranno il lieto fine tanto agognato. Tutto ha inizio nel momento in cui, poco dopo che il giovane e Manuel sono tornati vivi e vegeti - ma molto scossi - dalla guerra, a La Promessa si presenta una misteriosa ragazza di nome Julia. Quest'ultima arriva a palazzo con la scusa di voler restituire a Martina un orecchino che ha perduto durante una party; la fanciulla, per sdebitarsi, le chiede di restare a La Promessa, e Julia, che evidentemente non aspettava altro, finge di mostrarsi in imbarazzo per poi accettare entusiasticamente. In effetti, l'obiettivo della nuova arrivata è sempre stato proprio quello di poter alloggiare alla tenuta...

Julia è in realtà Matilde, fidanzata di Paco... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Julia, però, non vuole restare a La Promessa per avvicinarsi a Martina, bensì a Curro e Manuel. La giovane si mostra sempre molto interessata ai racconti di guerra dei due reduci, e soprattutto si mostra sempre molto interessata a Curro. Quest'ultimo, un po' irritato dalle attenzioni morbose che gli riserva Julia, la mette alle strette, spingendola a confessare quale sia il motivo che si nasconde dietro questo suo strano atteggiamento; allora, lei si vede costretta a togliersi la maschera, confessando che il suo vero nome è Matilde, e che è la promessa sposa del defunto Paco. Quando Curro sente il nome del soldato con cui aveva stretto amicizia, e che è morto tra le sue braccia, resta a bocca aperta...

José e Lorenzo costringono Curro a sposare Matilde, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Poco dopo l'arrivo di Matilde a La Promessa, giunge a palazzo un altro nuovo personaggio, José. Si tratta del fratello di Paco, che era impaziente di raggiungere e affrontare Curro, ritenendolo il principale responsabile della dipartita del consanguineo. Allora, bramoso di vendicare Paco, rendendosi conto dell'amore che Curro nutre nei confronti della figlia di Margarita, José prima attenta alla vita di Martina, poi s'impunta nel sostenere che il ragazzo dovrebbe convolare a nozze con Matilde, in modo tale da onorare a memoria di Paco e "pareggiare i conti". Come se non bastasse, interviene Lorenzo, il quale spalleggia José, convinto che questo matrimonio sia effettivamente necessario. Come la prenderà Curro, amando ancora follemente Martina?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.