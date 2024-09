La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz scopre che Don Alonso l'ha tradita e vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz verrà a scoprire che suo marito non le è stato fedele. Avvertita da Don Lorenzo, la marchesa capirà che Don Alonso ha avuto una breve liaison con Maria Antonia, una sua amica. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap.

Il matrimonio tra Cruz e Don Alonso sarà sconvolto da una verità e una notizia che farà molto male alla marchesa. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che la madre di Manuel scoprirà che suo marito l’ha tradita e che lo ha fatto sotto il suo stesso tetto e con la sua grande amica, Maria Antonia, personaggio che incontreremo molto presto nelle puntate su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz accoglie Maria Antonia ma presto si pentirà

Nei prossimi episodi de La Promessa faremo la conoscenza di Maria Antonia. La nobildonna è la più grande amica di Cruz e farà la sua comparsa alla tenuta, per dare conforto alla marchesa, sconvolta per la partenza di Manuel per la guerra. Il marchesino, dopo aver deciso di sposare Jana e averle fatto la sua proposta, sceglierà di arruolarsi volontario per dare una mano durante il Conflitto Mondiale e purtroppo non sarà sempre in grado di dare notizie puntuali su di lui alla famiglia. Questo lascerà sua madre con il cuore in gola, spaventata che possa succedergli qualcosa e che non torni a casa.

Maria Antonia sarà un balsamo per le ansie di Cruz ma presto si trasformerà in uno dei peggiori incubi nonché in una delle sue peggiori nemiche. E questo succederà quando la donna comincerà ad avere interesse per Don Alonso, che finirà per cedere alle sue lusinghe.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Don Alonso tradisce Cruz

Maria Antonia farà molto presto la corte a Don Alonso. Il marchese sarà per molto tempo distante dalla moglie e in collera con lei per la questione di Catalina – che si trasferirà a vivere nell’hangar dopo un duro confronto con la matrigna – e finirà per cedere alle lusinghe della donna, con cui scambierà un bacio appassionato e qualche momento intimo. Alonso si farà però indietro e rivelerà – forse mentendo – di non essere innamorato di Maria Antonia e di non voler più continuare così. I momenti passati insieme verranno scoperti da Don Lorenzo, che correrà a informare Cruz di tutto. Il Conte non vorrà in nessuno modo mantenere tali segreti e chiaramente convinto di ottenere qualche tornaconto, cercherà di mettere i marchesi l’uno contro l’altra. E ci riuscirà!

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Cruz scopre i tradimenti di Alonso e vuole vendetta

Don Lorenzo racconterà a Cruz dei tradimenti del marito e lei correrà a chiedere spiegazioni a Don Alonso. Il marchese non le mentirà e le dirà di aver effettivamente avuto un avvicinamento con Maria Antonia. La scoperta farà infuriare la marchesa, che si troverà a dover affrontare – un’altra volta – le infedeltà del marito. La donna vorrà vendetta e temiamo che cercherà di punire Maria Antonia, come successo con Dolores anni prima. Siamo certi che altro sangue scorrerà tra le stanze della tenuta e che anche stavolta, prima che Cruz paghi per i suoi crimini, ci vorrà del tempo. A meno che… Don Alonso e Maria Antonia o persino Don Lorenzo, non organizzino qualche piano per fermarla.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.