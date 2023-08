La Promessa Anticipazioni Spagnole: Chi è davvero Padre Camillo? Ecco tutta la verità!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana si convincerà che Padre Camillo non sia chi dice di essere. La ragazza comincerà a indagare su di lui ma cosa scoprirà? Chi sarà davvero il sacerdote? Scopriamolo insieme.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana si metterà a indagare su chi sia veramente Padre Camillo. La ragazza si convincerà che il sacerdote – o presunto tale – non sia chi dice di essere e, aiutata da Salvador, lo terrà d’occhio. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano già chi è davvero questo nuovo personaggio, arrivato alla tenuta all’improvviso. Volete scoprire la sua vera identità? Allora continuate a leggere qui sotto.

Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo non è chi dice di essere

Partiamo da una certezza: Padre Camillo non sta dicendo tutta la verità. È ormai opinione comune che il sacerdote, accolto e coccolato da Petra, non sia del tutto sincero. Sia alcuni personaggi de La Promessa che i fan della Soap, sospettano di lui e vogliono scoprire che cosa ci faccia davvero a casa Lujan e che intenzioni abbia. Nelle prossime puntate, Jana – scoperto che Camillo sta indagando su di lei e Manuel – si convincerà a ripagarlo con la stessa moneta e lo terrà d’occhio con la complicità di Salvador.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: ecco qual è la vera identità di Padre Camillo

Padre Camillo non si lascerà stanare così facilmente e capito che Jana ha mangiato la foglia, stordirà la ragazza e Salvador con i racconti sul suo percorso in seminario. I due ragazzi non si lasceranno però convincere ma il sacerdote guadagnerà tempo. I due camerieri dovranno attendere ancora un po’ per scoprire cosa sia davvero successo mentre agli spettatori la vera identità del misterioso uomo, verrà svelata molto prima. Si scoprirà, tra non molto, che Padre Camillo è in realtà una spia, mandata a La Promessa, per indagare. Ma su chi o su cosa?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo è una spia al soldo di…

Padre Camillo è in realtà una spia, mandata a La Promessa per tenere d’occhio i Lujan e capire le vere intenzioni di Don Alonso e Donna Cruz con Jimena. Ad assoldare l’uomo è stato il Duca De Los Infantes, il padre della futura sposa di Manuel. Sì avete capito bene, Padre Camillo – o meglio Camillo, sempre che questo sia il suo vero nome – è stato mandato a spiare le mosse dei marchesi per evitare che il duca possa mettersi di nuovo nei guai con la famiglia Lujan e sbagli nel concedere la mano della figlia a un altro figlio di Alonso. Il De Los Infantes vorrà comprendere come mai i marchesi abbiano così tanto insistito che Jimena rimanesse da loro e avrà ben intuito che la ragione di tutto questo sia da ricercarsi in una terribile bancarotta.

Camillo sarà quindi in allerta e informerà passo passo il duca, tramite lettera. Si scoprirà quindi anche che il misterioso mittente delle missive è proprio il De Los Infantes e che già da tempo sta tenendo d’occhio i marchesi.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.