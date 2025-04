La Promessa Anticipazioni Spagnole: Alonso colpisce e affonda Lorenzo, ma Cruz non ci sta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Alonso sferra il colpo di grazia a Lorenzo, e Cruz accorre in aiuto del cognato... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Alonso, alla fine, decide di affidare il business delle marmellate a Catalina, perché convinto che la cosa migliore sia far fuori Lorenzo: quest'ultimo non lo sta gestendo bene. Nel momento in cui Cruz lo viene a sapere, neanche a dirlo, va su tutte le furie... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Catalina e Pelayo tornano insieme a La Promessa

Mentre noi vediamo Lorenzo continuare a gestire il business delle marmellate, i telespettatori spagnoli sanno bene che le cose stanno per cambiare. Catalina, dopo la fine della tresca con Adriano, ha capito che forse quest'ultimo aveva ragione nel sostenere che il suo cuore fosse ancora occupato da Pelayo. Allora, determinata a fare chiarezza nei suoi sentimenti confusi, la donna ha deciso di andare a trovare il suo ex fidanzato. Consci di essere ancora entrambi presi l'una dell'altro, hanno scelto di tornare insieme a La Promessa, dove avrebbero ripreso da dove si erano interrotti per capire una volta per tutte se ci fosse ancora un futuro possibile per il loro amore...

Catalina vuole scalzare Lorenzo... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Dopo aver riportato Pelayo a La Promessa, Catalina si è messa in testa di tornare a prendere in mano le redini del suo business delle marmellate, che ormai da troppo tempo viene gestito da Lorenzo, e nel peggiore dei modi possibili. Infatti, la marchesina, grazie alla testimonianza di Simona, Candela e Lope, ha scoperto che il militare utilizza materie prime di scarsa qualità per la produzione dei suoi vasetti, che perlopiù vengono destinati ai soldati. Allora, Catalina ha informato prontamente Alonso, che però ha preferito prendersi del tempo per riflettere sul da farsi...

Cruz contro Alonso per Lorenzo, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Alonso è venuto a sapere che Catalina aveva ragione: più di cinquanta soldati che stanno combattendo al fronte si sono sentiti male presumibilmente perché hanno mangiato la marmellata di Lorenzo. Il marchese prende di petto il cognato, che - su consiglio di Cruz - respinge con forza le accuse, sostenendo che i disturbi dei militari potrebbero essere stati causati dalle scarse condizioni igienico-sanitarie in cui vivono. Dopo averlo ascoltato, Alonso convoca sia Lorenzo che la figlia per comunicare loro di aver deciso: sarà Catalina a tornare a gestire il business delle marmellate. L'uomo, neanche a dirlo, non reagisce per niente bene, e cerca immediatamente il supporto della marchesa. Cruz, indispettita con il marito per aver presto questa decisione, per giunta senza prima consultarla, gli inveisce contro. I rapporti già tesi tra i coniugi diverranno quindi ancora più tesi per colpa di Lorenzo...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.