La Promessa Anticipazioni: Cruz pronta a uccidere ancora. Ecco chi saranno le sue vittime...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Cruz non smetterà di essere pericolosa e assassina. La marchesa arriverà a voler uccidere di nuovo. Scopriamo insieme chi saranno le sue prossime vittime e cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, presto in onda su Canale5, Cruz perderà di nuovo il controllo e il suo istinto da assassina prevarrà ancora una volta. La marchesa prenderà di mira due donne: prima sarà il turno della Baronessa Elisa De Grazalema poi toccherà a Ramona, una vecchia amica di Dolores, che Jana riuscirà a ritrovare. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa succederà nei prossimi episodi della Soap.

Anticipazioni La Promessa: Cruz vuole uccidere Elisa

La Baronessa Elisa si è rivelata sin da subito una nemica molto ostica per Cruz. La baronessa ha sin da subito messo in chiaro di non aver alcuna intenzione di rinunciare all’eredità affidatale dal barone e di non volersene andare dalla tenuta, almeno non dopo aver cominciato una relazione con Lorenzo. Sì perché il padre di Curro, attratto dalla donna ma soprattutto desideroso di mettere le mani sulle sue ricchezze appena acquisite, comincerà una relazione con lei. Cruz rimarrà per qualche tempo all’oscuro della cosa e finirà per confessare al cognato di voler eliminare la loro nemica in comune, senza sapere la realtà dei fatti.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo avverte Elisa che Cruz vuole ucciderla

Don Lorenzo farà il doppio gioco per diverso tempo, tanto da avvertire Elisa dei piani di Cruz per eliminarla. La marchesa scoprirà però presto che il cognato se la intende con la Baronessa e passerà al piano B. Abbandonerà il suo proposito di avvelenarla e durante una delle loro discussioni, le metterà le mani al collo, con l’obiettivo di strozzarla. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che la marchesa verrà fermata e che Elisa si salverà, finendo per denunciare la sua nemica e chiedendo a gran voce che venga internata per pazzia. Vi anticipiamo che Cruz non se la passerà per nulla bene dopo questo episodio e che dovrà lasciare la sua casa per qualche tempo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz ucciderà ancora?

Cruz tornerà di nuovo alla tenuta e riprenderà a voler avere il controllo su tutto e tutti. La marchesa prenderà di mira Ramona, la donna che rivelerà a Jana che sua madre non è morta e che ha dovuto invece nascondersi per evitare il peggio. Vi anticipiamo che la nostra Jana cercherà di convincere la donna a raccontarle tutta la verità ma dovrà fermarsi perché Ramona sparirà improvvisamente. A portarla via – e forse a ucciderla – sarà Cruz, che si presenterà nella sua baracca e si libererà di lei. Peccato che la marchesa dimentichi il suo ventaglio e che questo venga riconosciuto dalla cameriera e pure da Manuel, che interverranno per sapere cosa abbia combinato la malefica moglie di Don Alonso. L’ipotesi dell’omicidio sarà la più probabile!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.