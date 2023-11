La Promessa Anticipazioni: Arriva la Baronessa Elisa De Grazalema. E' lei l'erede del Barone!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Cruz inviterà alla tenuta la Baronessa Elisa, l'erede del Barone. La donna si scoprirà essere una vecchia conoscenza di Don Alonso e darà del filo da torcere alla marchesa. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, presto su Canale5, conosceremo chi è la misteriosa beneficiaria dell’immensa fortuna del Barone. All’apertura del testamento del malefico nobile, Cruz e Lorenzo verranno a sapere che Don Juan Ezquerdo ha deciso di lasciare tutti i suoi averi – meno due palazzi destinati alle figlie – alla Baronessa Elisa De Grazalema. Cruz, furiosa e decisa a capire chi sia questa donna, la inviterà alla tenuta. Il suo arrivo lascerà di stucco Don Alonso, che riconoscerà in lei una sua vecchia conoscenza. Ecco nel dettaglio cosa succederà. Vi anticipiamo che Elisa creerà un grande scompiglio!

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo delusi dall’apertura del testamento del Barone

All’apertura del testamento del Barone, Cruz e Don Lorenzo hanno scoperto che il Barone non ha voluto lasciare nulla alle figlie. Come vi abbiamo anticipato in un nostro precedente articolo, Don Juan ha scelto di lasciare le sue immense ricchezze alla Baronessa Elisa De Grazamela, una persona totalmente sconosciuta alla sua famiglia ma evidentemente molto vicina al nobile, tanto da meritarsi il suo denaro. Cruz andrà su tutte le furie e per la prima volta si troverà d’accordo con il cognato. I due vorranno conoscere questa misteriosa donna e la marchesa la inviterà a La Promessa. Ma si pentirà di averlo fatto.

La Promessa Anticipazioni: Elisa arriva alla tenuta e si scopre essere una vecchia fiamma di Don Alonso

Elisa accetterà l’invito di Cruz e si presenterà alla tenuta con grande felicità. La marchesa l’accoglierà con finto entusiasmo ma dentro di lei, il suo cuore griderà vendetta. E lo farà ancora di più quando capirà che la nobile conosce molto bene Don Alonso, suo marito. Si scoprirà che i due, prima che il Lujan sposasse la sua prima moglie, erano molto vicini. La baronessa farà capire che i due fossero intimi ma Simona spiegherà presto ai domestici, che la nuova arrivata era sì una vecchia fiamma del loro padrone ma che per Don Alonso non è mai stata importante. All’epoca era già innamorato di Carmen e in quanto tale non avrebbe mai considerato un’altra donna nella sua vita.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz dichiara guerra alla baronessa

Questa scoperta ma anche il fatto che Elisa comincerà a flirtare senza ritegno con Don Alonso, faranno infuriare Cruz. La marchesa, già abbondantemente infastidita dal fatto che la donna fosse l’erede di suo padre, le dichiarerà guerra e farà di tutto per liberarsi di lei e per farla rinunciare al denaro del barone. Ma sulla sua strada incontrerà un altro ostacolo. Don Lorenzo rimarrà sin da subito affascinato dalla donna e con lei comincerà un sodalizio contro Cruz, che li porterà a volersi liberare della marchesa. Ma attenzione alle alleanze ballerine! Don Lorenzo finirà per voltare le spalle a Elisa e ad allearsi con sua cognata, con il solo e unico obiettivo di prendersi l’eredità del suocero, che aspetta da una vita.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.