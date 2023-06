Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 giugno 2023 su Canale. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana si farà male e Manuel, ormai completamente innamorato di lei, cercherà di aiutarla. Intanto Catalina potrebbe scoprire qualcosa di molto doloroso.

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 5 giugno 2023, ci rivelano che nell’episodio che vedremo alle ore 14.45 su Canale 5, Jana si farà male. La ragazza vorrà fare qualsiasi tipo di lavoro alla tenuta ma finirà per ferirsi alla mano. Manuel correrà in suo aiuto. Il giovane dimostrerà di essere sempre più attratto da lei. Intanto il sergente Funes scoprirà che il corpo di Tomas è stato spostato e seguirà le tracce di sangue. Cruz avrà paura di essere scoperta. Intanto Simona informerà Pia di volersene andare ma non metterà in conto la reazione di Catalina, legata a lei quanto suo fratello.

Anticipazioni La Promessa: Jana si fa male. Manuel corre da lei

Pia ha messo sotto torchio Jana ma la ragazza non ha alcuna intenzione di mollare. Sarà pronta a fare qualsiasi lavoro alla tenuta, anche i più pesanti. Purtroppo però finirà per farsi male. Manuel, che la sta corteggiando senza sosta, si accorgerà e cercherà di aiutarla. Le attenzioni del ragazzo non faranno di certo felice Cruz, che non vorrà che suo figlio si avvicini alla nuova arrivata. Avrà altri piani in mente.

La Promessa Anticipazioni: Cruz teme di essere scoperta

Il sergente Conrado indaga ancora sull’assassinio di Tomas. Il Funes scoprirà che il corpo del ragazzo è stato spostato e si metterà alla ricerca di tracce di sangue. Cruz avrà paura che le indagini portino a lei e tenterà di usare una nuova strategia, per uscirne pulita. Jana sarà coinvolta! La ragazza troverà nella sua camera, il tagliacarte usato per uccidere il Lujan e non saprà ovviamente chi possa volerla incastrare... anche se qualche dubbio comincerà a venirle.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina disperata

Simona ha deciso di andarsene e lo comunicherà a Pia. La cuoca sarà ormai convinta che questa sia la soluzione migliore e la governante, con dolore, dovrà accettare la scelta della sua amica. Chi proprio non sarà felice di questa novità, sarà Catalina. La ragazza è, come il gemello, molto legata a Simona e non prenderà per nulla bene la sua partenza. Intanto Leonor, continuerà a corteggiare Mauro, noncurante delle conseguenze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 al 9 giugno 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.