La Promessa Anticipazioni 2 marzo 2025: La tenuta dei Lujàn trema. Qualcuno ha cercato di uccidere Ayala ma chi?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 2 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4 vedremo che il medico informerà che Ayala è stato avvelenato. Ma da chi?

La tenuta dei Lujàn sarà scossa da una notizia inaspettata e terrificante. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 2 marzo 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il medico tornerà a visitare Ayala e decreterà che, senza ombra di dubbio, il conte è stato avvelenato. Nella mente di tutti si farà largo un unico pensiero ovvero: chi voleva Ignacio morto? Santos ha scoperto il segreto di Lope e non vede l’ora di poterlo divulgare per distruggere il cuoco. Don Alonso sgriderà Petra per non aver controllato come si deve il personale e lei, furiosa per essere stata ripresa, sfogherà la sua frustrazione sui colleghi. Maria si farà avanti per parlare con Virtudes ma il suo intervento finirà per causare guai a Simona.

La Promessa Anticipazioni 2 marzo 2025: Ayala è stato avvelenato

Ayala ha avuto un malore improvviso che ha lasciato con il fiato sospeso Margarita e tutta La Promessa. Il conte è stato seguito notte e giorno dalla madre di Martina, speranzosa che l’uomo si riprendesse al più presto ma soprattutto desiderosa di sapere cosa gli sia successo. Il dottore tornerà a La Promessa per visitarlo ma soprattutto per informare tutti di aver capito cosa abbia causato lo svenimento di Ignacio. Il medico riferirà che si è trattato di avvelenamento. Tra tutti comincerà a serpeggiare una sola domanda: chi voleva Ayala morto? Potrebbe essere stata Martina, la persona che più di tutte lo odia?

La Promessa Anticipazioni: Santos pronto a rovinare Lope

Jana e Salvador hanno informato Don Romulo di cosa sta succedendo davvero a Lope. I tre non si sono accorti di essere spiati. Santos, nascosto, ha ascoltato tutta la loro conversazione e non gli è parso vero di avere tra le mani un modo per distruggere il suo rivale. Il ragazzo non si farà alcuno scrupolo di divulgare queste informazioni e farà in modo di farlo molto presto. Intanto alla tenuta arriveranno due lettere. Una sarà indirizzata ai marchesi l’altra a Jana. Che notizie saranno riportate? Sarà per caso Manuel, riuscito finalmente a mettersi in contatto con la famiglia?

La Promessa Trame e Anticipazioni: Maria mette nei guai Simona

Don Alonso rimprovererà duramente Petra per non aver controllato i camerieri come lui le aveva chiesto. La cameriera ci rimarrà molto male e sfogherà il suo risentimento sui suoi colleghi. Intanto Maria deciderà di parlare con Virtudes ma invece che aiutare Simona, finirà per creare più danni. La figlia della cuoca diventerà ancora più nervosa e reticente; la situazione diventerà ancora più infuocata.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.