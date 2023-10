La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2023: Cruz non dimentica. Don Alonso pagherà per quello che le ha fatto

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz non dimenticherà mai e poi mai l'umiliazione subita a causa di Don Alonso. La marchesa si vendicherà!

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 24 ottobre 2023, alle ore 16.40, ci rivelano che Cruz affilerà i coltelli. Costretta da suo marito a scendere nelle cucine per ringraziare – e in parte scusarsi – i cuochi, la marchesa si è sentita umiliata. Dopo quanto successo deciderà di vendicarsi del suo consorte e di organizzare una vendetta con i fiocchi, che le permetta di dargli una sonora lezione. Cruz non dimenticherà mai il torto subito e lo smacco di dover accettare un uomo nelle sue cucine e di averlo pure dovuto lodare.

Anticipazioni La Promessa: Cruz non accetterà mai Lope

Cruz ha scoperto per caso che Lope lavorava in cucina e non ha perso occasione di prendersela con i domestici, per averla così impunemente ingannata. Simona e Candela, ma soprattutto Romulo e Pia, non le hanno riferito nulla e questo, secondo lei, doveva essere punito con il licenziamento in tronco di qualcuno. La vicenda di Camillo ha rimesso però tutto in discussione e Don Alonso non ha voluto procedere con alcuna punizione, anzi è stato grato ai suoi domestici per averlo aiutato a liberarsi della pericolosa spia.

La Promessa Anticipazioni: Cruz, umiliata, medita vendetta

Don Alonso ha informato sua moglie di non aver alcuna intenzione di punire i domestici e di licenziare qualcuno. Il marchese ha anzi così tanto apprezzato il loro aiuto, da spingerlo a lodare i suoi cuochi e… a umiliare Cruz. Sì perché, Alonso ha chiesto anzi imposto alla consorte, di mettere da parte ogni tipo di risentimento e di scendere nelle cucine per ringraziare anche lei, personalmente, Lope, Simona e Candela. Una cosa che la marchesa non avrebbe mai voluto fare e che la porterà a volersi prendere una vendetta contro il marito.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz sempre più pericolosa

Cruz non è una donna che dimentica facilmente i torti subiti e l’abbiamo vista capace di macchiarsi di orrendi delitti e di furti inaccettabili. L’umiliazione a cui il marito la costringerà, farà vacillare totalmente il loro rapporto e la porterà a volersi vendicare, in un modo spregevole. La vendetta della marchesa sarà posticipata, ve lo anticipiamo, dall’apertura del testamento del barone e dal successivo shock nel sapere che una donna, sconosciuta e in arrivo alla tenuta, è la beneficiaria della ricchezza di Don Juan Ezquerdo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.