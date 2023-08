La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2023: Curro salva la vita di Leonor mentre Jana è pronta ad affrontare il Barone

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Curro eviterà il peggio e salverà Leonor mentre Jana vorrà affrontare di persona il Barone.

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Curro riuscirà ad arrivare in tempo per fermare Leonor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo non solo salverà la cugina ma la coprirà non rivelando cosa ha appena fatto e mentendo ai suoi genitori, quando si accorgeranno che la loro bambina ha qualcosa di strano. Intanto Jana tenterà di avere informazioni dal barone ma Romulo, Pia e Maria le suggeriranno di non continuare a fare domande, per non mettersi nei guai. La cameriera, non riuscendo a capire nulla così, deciderà di affrontarlo di persona. Maria scoprirà che Salvador e Lope stanno nascondendo un loro amico, Miguel, alla tenuta e deciderà di aiutarli.

Anticipazioni La Promessa: Curro salva la vita a Leonor

Leonor ha tentato di suicidarsi. La ragazza è salita sulla torre della tenuta e sarebbe saltata già se Curro, che la teneva d’occhio da un po’, non l’avesse fermata. Il ragazzo le salverà la vita e la convincerà a ritornare nella sua camera e a non riprovarci mai più. Il giovane duca sarà molto attento alla cugina e rispettoso dei suoi segreti; per questo motivo non dirà nulla su quanto successo e coprirà la marchesina quando i suoi genitori – preoccupati per il suo comportamento – chiederanno spiegazioni. Curro però vorrà che Leonor si riprenda del tutto, cosa che non potrà succedere se lei non chiederà aiuto a qualcuno.

La Promessa Anticipazioni: Jana vuole affrontare il Barone

Eugenia ha confessato a Jana che il piccolo Marcos le è stato consegnato in fasce da suo padre. La ragazza si è quindi convinta che il Barone sia coinvolto in quello che è successo a sua madre e potrebbe persino essere il suo assassino. La cameriera ha infatti visto, al dito del nobile, lo stesso anello con il sigillo, che lei aveva scorto quel terribile giorno. Jana vorrà indagare ma Romulo, Maria e Pia la inviteranno a non fare più domande, per non incorrere nell’ira e nella vendetta del Barone. Ma lei, indomita e certa di essere vicina alla verità, non riuscendo ad avere informazioni valide in questo modo, vorrà affrontarlo di persona.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria Fernandez scopre cosa sta nascondendo Salvador

Simona e Candela si renderanno conto che Lope è distratto e che non sta prendendo sul serio il suo lavoro. Il ragazzo sembrerà anzi deciso a lasciare la cucina, cosa che farà infuriare Simona, che riterrà il comportamento del giovane molto scorretto, dopo tutto quello che lei ha fatto per realizzare i suoi sogni. Ma la vera ragione dello strano atteggiamento di Lope si celerà dietro una porta. A capire cosa nasconde sarà Maria, che scoprirà che Salvador e il suo collega stanno aiutando un vecchio amico, Miguel, ricercato dalla Guardia Civile. La ragazza deciderà di non farne parola con nessuno, diventando loro complice.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.