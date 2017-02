La Porta Rossa: trama, cast, trailer e anticipazioni prima puntata

Chi non vorrebbe una seconda possibilità?

Chi non vorrebbe poter rimediare ai propri errori?

Chi non vorrebbe riuscire a recuperare una grande storia d'amore rovinata da stupide incomprensioni?

Il commissario Leonardo Cagliostro questa possibilità la riceve.

Ma la riceve da morto. Sì, perché Cagliostro viene ucciso. Ma rimane in questo mondo per scoprire il suo assassino, poichécomprende che la stessa mano che ha aperto il fuoco contro di lui ucciderà anche sua moglie.

Ha poco tempo. Poco tempo per trovare il colpevole, poco tempo per far capire a sua moglie quanto la ami ancora.

Poco tempo per rimettere insieme i pezzi di una vita che solo ora realizza essere stata unica e preziosa.

Sembra un'impresa disperata. Ma nulla è precluso a chi non si rassegna. Nemmeno alla morte.



Sono queste le intriganti premesse di La Porta Rossa, la nuova fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, in onda in 6 puntate da 2 episodi da 50 minuti l'uno a partire da mercoledì 22 febbraio alle 21.20 su Rai Due.

Co-prodotta da Rai Fiction e Velafilm e diretta da Carmine Elia. La Porta Rossa vede protagonisti Lino Guanciale, nei panni di Leonardo Cagliostro, e Gabriella Pession in quelli di Anna Mayer, moglie di Cagliostro. Insieme a loro un ricco cast di cui trovate l'elenco completo sotto il trailer ufficiale:

La Porta Rossa: cast con attori e personaggi

La Porta Rossa: la trama della serie

Un capannone abbandonato, due cadaveri riversi a terra, i riflessi blu dei lampeggianti della polizia, il via vai di poliziotti che isolano la scena del crimine. Il commissario Cagliostro attraversa il luogo del delitto ignorato da tutti: i suoi colleghi continuano a muoversi come se lui non ci fosse. Cagliostro osserva la scena: ne ha viste tante di situazioni del genere in dieci anni di servizio, ma questo caso è diverso da tutti gli altri.

Perché questo è il suo stesso omicidio e uno dei due morti a terra è proprio lui.

Durante l’irruzione nel covo di un criminale, qualcuno gli ha sparato alle spalle e lo ha ucciso.

Una porta rossa appare dal nulla per permettergli di andarsene via dal mondo, ma quello che Cagliostro vede sulla soglia lo blocca. Immagini confuse che appartengono al futuro: sua moglie Anna sul punto di essere uccisa da una persona il cui volto è nascosto, ma che Cagliostro intuisce essere il suo stesso assassino. Cagliostro resiste, non oltrepassa la porta, non può e non vuole andarsene dal mondo lasciando Anna in pericolo. Deve indagare sulla propria morte, trovare il suo assassino ed evitare che anche Anna venga uccisa.

Nella sua nuova condizione, che pur fatica a comprendere e a gestire, può osservare la vita delle persone in modo diverso e capire cose che gli erano inaccessibili da vivo. Scopre pensieri, emozioni e segreti dei suoi amici e colleghi, che passo dopo passo lo avvicinano alla verità.

Anna, sua moglie, è la persona che lo sorprende di più. Da alcuni mesi i due sono separati, ma la loro storia in realtà non è veramente finita e ora continua - in un modo molto diverso - tra delusioni, rivelazioni e atti d’amore fuori tempo massimo.

Cagliostro è morto e, come tale, non può agire materialmente. Ben presto, però, realizza che un collegamento col mondo dei vivi è possibile: c’è una ragazza che può vederlo e sentirlo. È Vanessa, una diciassettenne che scopre di essere una medium.

L’incontro con Cagliostro sconvolge la vita della ragazza, ma le regala anche un rapporto intenso con un uomo che - con tutti i limiti del caso - finisce per diventare il padre che lei non ha mai avuto. A sua volta, Vanessa diventa per Cagliostro lo strumento per salvare Anna. Insieme creano una particolare ed inedita coppia d'investigatori.

Il percorso che Cagliostro compie è l'occasione per riconoscere gli amici e smascherare i nemici, ma anche per confrontarsi con i rimpianti e gli errori della sua vita. Quello che il commissario deve riuscire davvero a fare è elaborare il proprio lutto, lasciarsi il passato alle spalle e andare oltre quella porta rossa, qualsiasi cosa ci sia al di là.

Riuscirà a farlo?

Qui sotto trovate anticipazioni e dettagli sui primi due episodi (sconsigliamo la lettura se non volete rovinarvi la prima visione).

Trama e anticipazione prima puntata di mercoledì 22 febbraio 2017

Anticipazioni e trama Episodio 1:

Questura di Trieste. Il commissario Leonardo Cagliostro riceve una soffiata per catturare il Messicano, un narcotrafficante che gestisce lo spaccio della Red Ghost, una nuova pericolosa droga che sta mietendo molte vittime. Come ad esempio, la ventenne Ambra Raspadori, il cui corpo è stato appena ritrovato ed è oggetto d’indagine della Mobile. Conoscendo i modi istintivi del commissario, il magistrato Antonio Piras (Ettore Bassi) non concede l’autorizzazione per la cattura del Messicano. A nulla valgono gli avvertimenti dei colleghi, del vicequestore Rambelli (Antonio Gerardi) e di Anna (Gabriella Pession), sua moglie, anche lei magistrato, dalla quale il commissario si sta separando. Cagliostro decide di andare comunque, ma qualcosa va storto: una terza persona lo sorprende alle spalle mentre sta arrestando il Messicano e lo uccide. Eppure Cagliostro non attraversa la porta rossa che lo porterebbe via da questa vita: sulla soglia vede un futuro vicino in cui Anna è minacciata dal suo assassino. Cagliostro deve scoprire chi è e fermarlo prima che sia troppo tardi. Ma come potrà intervenire nelle cose del mondo da morto? Vanessa (Valentina Romani), una sedicenne che nulla ha che fare con lui, è l’unica soluzione ai suoi problemi.

Anticipazioni e trama Episodio 2:

La morte di Cagliostro arriva nella vita di Anna con un tempismo terribile e, oltre al dolore, accende in lei rabbia e odio. Nei confronti di suo padre Elvio (Tommaso Ragno), che non ha mai accettato Cagliostro come genero e non lo accetta nemmeno ora da morto, e soprattutto nei confronti di Cagliostro stesso, che l’ha lasciata nel momento peggiore.

La scomparsa di Cagliostro divide anche gli agenti della Mobile: c’è chi è addolorato e vuole vederci più chiaro, e chi, come l’Ispettore Paoletto (Gaetano Bruno), crede addirittura che quella morte il commissario se la sia cercata. Vanessa è l’unica che può aiutare Cagliostro a scoprire chi lo ha ucciso e salvare sua moglie. Per questo il commissario è costretto a sconvolgere la sua vita. Per la ragazza non è per nulla facile accettare l’idea di interagire con un morto: se fino al giorno prima conduceva un’esistenza normale - usciva con il suo gruppo di amici e frequentava il ragazzo più ambito di Trieste - ora teme di essere pazza. O maledetta. Nel frattempo, Anna scopre di essere incinta di Cagliostro.