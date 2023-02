La Porta Rossa 3, Anticipazioni Ultima Puntata: Stasera su Rai2 il Gran Finale della Fiction con Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con la Porta Rossa. Stasera su Rai2 assisteremo al Gran Finale della Fiction con Lino Guanciale. Come si concluderanno le avventure di Cagliosto e Vanessa?

Questa sera, mercoledì 1° febbraio 2023, ultimo appuntamento con La Porta Rossa 3. La Fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession si conclude con una quarta e spettacolare puntata, in onda alle 21.20 su Rai2. Vediamo insieme le Anticipazioni del Gran Finale che ci aspetta oggi.

La Porta Rossa: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza e penultima puntata de La Porta Rossa 3, Anna è sconvolta a causa del messaggio che Eleonora, prima dell’incidente, ha mandato a sua sorella Stefania. Convinta che lo spirito di suo marito non la lascerà mai in pace, decide di abbandonare il caso e affidarlo unicamente a Paoletto e di trasferirsi finalmente a Pisa, dove l’aspettano da giorni. Ma la scoperta che la morte di Eleonora e gli esperimenti al Centro Studi di Vanessa, sono collegati all’ultima indagine di Leonardo, la turbano a tal punto da convincerla a non lasciare del tutto le sue ricerche. Intanto Vanessa scopre che dietro alle terapie e a cui Braida ha sottoposto lei e altri suoi compagni di studi, c’è la droga chiamata Red, che Ksenija, sua compagna di studi e sua coinquilina, spaccia. Ma c’è di più, Ksenija è la figlia dell'imprenditore green Ludovico Muric, colluso con l’ndrangheta e tenuto sotto controllo dalla Polizia. Paoletto sospetta infatti che dietro al blackout ci sia proprio la mano di Muric. Intanto su Stella, che ha deciso di abortire, viene scoperta una verità agghiacciante. La poliziotta, appena diciottenne, aveva sporto denuncia per violenza ai danni del suo patrigno, per poi ritirarla. Andrea, informato da Diego, chiede immediate spiegazioni a sua madre che confessa di aver convinto la figlia a non procedere con la denuncia, ad abortire e a tenere tutto nascosto. Il giovane, sconvolto e indignato, torna sa Stella chiedendole perdono per come si è comportato in tutti questi anni, accusandola di essere una persona fredda e distaccata con la famiglia. Anna intanto, sempre più convinta che Cagliostro sia accanto a lei – tanto che sua figlia Vanessa lo ha visto riflesso sullo specchio, decide di lasciarsi andare e di aprire il suo cuore a Luka Levani. Durante un concerto, organizzato la notte di Halloween e in cui suona pure Luka, Paoletto pedina Muric, pronto a coglierlo in fallo dopo averlo spiato tramite alcune cimici piazzate in casa sua; Anna, presente all’evento, capisce subito che qualcosa non va e con un lampo di genio e ricordando alcuni particolari scoperti durante le indagini e leggendo il fascicolo redatto da Leo, capisce chi possa essere l’assassino di Eleonora. Purtroppo non riesce a rivelarlo a Paoletto perché, appena arrivata al parcheggio – doveva aveva dato appuntamento al commissario – viene travolta da un’esplosione di una macchina, che la lascia morente sull’asfalto.

La Porta Rossa Anticipazioni Ultima Puntata

Nell'ultima puntata de La Porta Rossa 3, passato e presente si confonderanno l'uno con l'altro. Nulla sarà più come prima. Cagliostro e Vanessa devono risolvere gli ultimi misteri che sembrano non volerli lasciare in pace. Paoletto e Stella si ritrovano e Diego cerca di avere spiegazioni dalla sua ex compagna ma lei elude le sue domande e tenta ancora di scappare. Intanto Filip deve decidere da che parte stare. Il ragazzo non sa se seguire la ragione e voltare pagina definitivamente oppure ascoltare il suo cuore e lasciarsi trasportare dai sentimenti. Ma non ci sarà tanto tempo per pensare. Leonardo e Vanessa infatti saranno sul punto di capire il motivo che li tiene connessi l'uno con l'altra. Cosa li lega? Scoperto l'arcano segreto, Cagliostro riuscirà a passare la Porta Rossa e ad abbandonare il mondo dei vivi? E con lui ci sarà anche Anna, gravemente ferita durante la notte di Halloween?

La Porta Rossa va in onda stasera alle ore 21.20 su Rai2.