La Porta Rossa 3, Anticipazioni: Stasera su Rai2 va in onda la terza puntata della Fiction con Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Questa sera nuovo appuntamento con Cagliostro, Vanessa e Anna, protagonisti de La Porta Rossa 3. Scopriamo insieme cosa succederà nella Terza Puntata della Fiction in onda su Rai2.

Questa sera, mercoledì 25 gennaio 2023, appuntamento con La Porta Rossa3. L'Ultima Stagione della Fiction con Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro ci farà compagnia per altre due prime serate in onda su Rai2. Ma vediamo cosa succederà nella terza puntata di oggi, in onda alle 21.20.

La Porta Rossa: su Rai2 la Terza e Ultima Stagione

Dopo due emozionanti stagioni, sono tornate le avventure di Leonardo Cagliostro. Il commissario fantasma, interpretato da Lino Guanciale, sarà impegnato in una nuova avventura, che lo porterà - forse - ad attraversare quella porta rossa, che divide il regno dei vivi e dei morti. Ma prima di farlo, Cagliostro dovrà risolvere un altro oscuro mistero. Lui e Vanessa sono legati da un sottile e sconosciuto filo. I due non si sono incontrati per caso e dovranno capire chi o cosa li accomuni. Dovrà però essere risolto anche un altro caso, tema principale di questa nuova e ultima stagione.

La Porta Rossa: ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata della Terza Stagione de La Porta Rossa, Anna da una parte e Leonardo e Vanessa dall’altra hanno continuato a indagare sulla morte sospetta di Eleonora. Anna scopre che il direttore del Centro Studi, Braida, conosceva molto bene la madre della Rosic e così anche Luka Levani, il custode della scuola che quella sera dell’incidente, ha permesso alla donna di entrare nell’edificio senza però registrarla. Eleonora era venuta a conoscenza dei terribili esperimenti che il direttore faceva e fa sui suoi studenti più promettenti. A rivelarglielo è stato Federico che però, dopo la sua morte, spaventato di essere in qualche modo incastrato, ha deciso di fuggire. Cagliostro dopo averne impedito la fuga, lo ha costretto a parlare con Vanessa, per convincerla a lasciare la scuola e ad allontanarsi da Breda, diventato pazzo e senza scrupoli dopo la morte della figlia. Si è scoperto che l’uomo ha come solo obiettivo quello di sfruttare i poteri dei suoi alunni, convinto di potersi rimettere in comunicazione con la sua piccola. Vanessa, per lungo tempo persuasa a seguirlo, tanto che la giovane è arrivata quasi al punto di sacrificare la sua amicizia con Leo, voltandogli le spalle, all’ultimo è tornata a fidarsi ciecamente di Cagliostro, chiedendo addirittura aiuto a Filip. Intanto Anna si è lasciata trascinare dall’avvenente Luka, di cui ha scoperto il passato tanto drammatico quanto coraggioso mentre Leonardo, ormai convinto di dover lasciare la sua famiglia e di doversi rassegnare a vedere la moglie tra le braccia di un altro, ha scoperto che prima dell’incidente, Eleonora aveva lasciato un messaggio vocale a sua sorella Stefania, nel quale le rivelava di aver capito che il responsabile di tutto quello che sta succedendo è il commissario fantasma. Per Leo è stato un vero shock. Ma anche per Paoletto è arrivata una notizia sconvolgente. Stella si è allontanata da lui perché è incinta.

La Porta Rossa Anticipazioni Seconda Puntata

Nei due episodi della terza puntata de La Porta Rossa 3, Anna si troverà a indagare sul messaggio vocale che Eleonora ha mandato a Stefania, prima della sua morte. Questo vocale rimetterà totalmente in discussione quanto scoperto dalle autorità ma soprattutto rivoluzionerà, ancora una volta, il rapporto tra Cagliostro e Vanessa. Leonardo è infatti venuto a sapere di essere in qualche modo coinvolto nella morte di Eleonora anche se al momento non sa come. Paoletto intanto, scoperto che Stella è incinta, tenterà in tutti i modi di scoprire dove si sia cacciata e si servirà ancora di Andrea, il fratellastro della sua ex compagna. Una verità su Stella è destinata a lasciarlo completamente sotto shock. Il commissario dovrà però abbandonare le sue preoccupazioni per la donna che ama, per occuparsi dei criminali responsabili del blackout. Intanto Filip, a cui Vanessa ha chiesto aiuto, deciderà di riavvicinarsi a lei nonostante la sua fidanzata Federica non sia d'accordo. La ragazza gli nasconde però un segreto, che potrebbe portarla a cacciarsi nei guai. A complicare tutta questa situazione ci penserà la notte di Halloween, portatrice di grandi novità e sorprese, tra cui una talmente drammatica e ingestibile, che lascerà tutti senza fiato.

La Porta Rossa va in onda stasera alle ore 21.20 su Rai2.