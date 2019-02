La Porta Rossa 2, in arrivo la nuova stagione della Fiction Rai: Ecco il Trailer!

Concluso anche il ciclo di repliche con l'ultima puntata della prima stagione di La Porta Rossa, Rai Due si prepara a trasmettere la seconda stagione dell'attesa Fiction poliziesca-soprannaturale con protagonista Lino Guanciale nei panni commissario Leonardo Cagliostro.

La Porta Rossa 2, tonerà in prima serata su Rai Due da mercoledì 13 febbraio 2019. Così come accaduto per la prima stagione della Fiction ideata da Carlo Lucarelli, anche la seconda stagione de La Porta Rossa dovrebbe essere composta da 12 episodi suddivisi in 6 puntate. Se la cadenza sarà quella solita di una puntata a settimana, la messa in onda di La Porta Rossa 2 si dovrebbe concludere mercoledì 20 marzo. Riguardo al cast, è ovviamente previsto il ritorno del protagonista principale Lino Guanciale. Ritroveremo anche Gabriella Pession nei panni di Anna, amata "vedova" del commissario Cagliostro, così come Valentina Romani nel ruolo di Vanessa Rosic, la giovane studentessa dalle capacità di medium e da sempre in grado di comunicare con il fantasma di Cagliostro e che sembrava l'unica in grado di aiutare il poliziotto a scoprire chi lo ha ucciso...

. Tra gli interpreti anche Antonio Gerardi, Fortunato Cerlino, Elena Radonicich, Ettore Bassi, Gaetano Bruno Antonia Liskova, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Alessia Barela e con la partecipazione di Roberto Citran e Andrea Bosca.

Riguardo alle anticipazioni di La Porta Rossa 2, al momento non possiamo dirvi molto, ma lo faremo a breve (dopo la presentazione ufficiale della nuova stagione l'11 febbraio prossimo). Ovviamente la storia nella seconda stagione si riallaccerà immediatamente ai fatti del primo capitolo: Il commissario Cagliostro, ancora intrappolato nel mondo dei vivi, dovrà fare di tutto per sottrarre alla morte la sua piccola figlia e far luce su un mistero che coinvolge i suoi affetti più cari.



E, come dichiarato dopo il grande successo di pubblico della prima stagione da parte della Rai, già nel marzo del 2017 "Rai Fiction, insieme alla produzione Vela Film, si è messa a lavorare con Carlo Lucarelli e gli altri autori per ideare un nuovo racconto per il commissario Cagliostro e sviluppare una nuova stagione, moderna e sorprendente come la prima”.

Di La Porta Rossa 2 possiamo mostrarvi oggi il trailer ufficiale:



L'appuntamento con la Fiction La Porta Rossa 2 e tutti i suoi protagonisti è per mercoledì 13 febbraio 2019, in prima serata su Rai 2.