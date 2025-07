La Notte nel Cuore torna stasera, domenica 20 luglio 2025, in prima serata su Canale5: Sumru rivela tutta la verità!

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera, 20 luglio 2025, con un nuovo appuntamento, ricco di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata della dizi turca in onda nella prima serata su Canale5.

Dopo l’appuntamento di martedì, sempre in prima serata, La Notte nel Cuore torna a farci compagnia stasera – domenica 20 luglio 2025 – su Canale5. Nell’appuntamento che ci aspetta oggi, alle ore 21.45, molti nodi verranno al pettine e tutto questo per via di Hikmet, che ha affilato le armi decisa a prendersi ciò che è suo. E la verità sui gemelli Nuh e Melek fa proprio al caso suo. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata in arrivo ma prima un piccolo ripasso di quanto successo negli episodi precedenti.

La Notte nel Cuore: Hikmet ha Sumru sotto tiro

La verità è venuta a galla almeno per Hikmet. Nella puntata de La Notte nel Cuore del 15 luglio 2025, la madre di Sevilay ha intuito che i gemelli nascondono ben più di un tentativo di mettere le mani sulla ricchezza dei Sansalan e ha quindi decido di indagare su di loro, trovando le risposte che cercava. La donna ha scoperto che Sumru è la loro madre e che ha nascosto a Samet, per quasi trent’anni, di avere altri figli. Tornata in Cappadocia, la perfida Sansalan ha messo Sumru sotto scacco, facendo rivelare al fratello che cosa farebbe se dovesse scoprire che sua moglie gli ha mentito e, come previsto dalla madre di Nuh e Melek, l’imprenditore la metterebbe alla porta. Samet ha stretto un accordo con Tahsin, che ha rivelato al gemello di Melek di sapere che loro due sono figli di Sumru.

Hikmet ha quindi potuto giocare le sue carte, ricattando la cognata di rivelare ogni cosa se lei non le cederà la metà della proprietà della casa di famiglia, in suo possesso. Intanto tra Nuh ed Esat è guerra aperta mentre Sevilay ha fatto credere al suo innamorato di non provare più nulla per lui. Cihan ha informato suo padre che intende divorziare dalla moglie nel giro di tre mesi, soprattutto dopo che ha scoperto che il vero padre della consorte, non è più in pericolo di vita. Convinto di voler stare con Melek, il giovane l'ha assunta come sua assistente personale.

La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 20 luglio 2025

La Notte nel Cuore ci aspetta stasera 20 luglio 2025, in prima serata su Canale5. Negli episodi, Hikmet prende possesso della metà della casa di famiglia dopo aver fatto firmare i documenti a Sumru. Intanto Nuh torna alla villa con dei lividi in faccia, risultato del pestaggio della banda pagata da Esat. Melek e Sevilay sono molto preoccupate per lui e vorrebbero sapere cosa gli è successo ma il ragazzo non ha intenzione di dire nulla a nessuna di loro. Bunyamin cerca di capire cosa sia successo tra Esat e Nuh e si accorge che tra Melek e Cihan così come tra Sevilay e Nuh c’è del tenero.

A cena Hikmet si presenta con addosso dei gioielli appartenuti alla madre e che Samet ha dato alla moglie. La donna si è intrufolata nella camera da letto del fratello e della cognata e li ha rubati, ovviamente per provocare Sumru, che cade purtroppo nella trappola e litiga con il marito. Nihayet è costretta a intervenire e mente al genero dicendogli che sua figlia è molto nervosa perché è preoccupata per la sua salute. La donna riesce, momentaneamente, a sviare i sospetti dell’imprenditore.

Hikmet continua a ordire le sue trame e si reca a casa di Tahsin per capire se i suoi sospetti su di lui siano fondati. Non trovandolo si introduce nella sua camera da letto, dove trova un dipinto di Sumru e corre a informare Samet che, furioso, si reca immediatamente dal socio ma non trova quello che la sorella gli ha detto di aver visto. Il Sansalan, mortificato, intima a Hikmet di smetterla di infastidire Sumru. La donna non ha però alcuna intenzione di fare un passo indietro e scatena di nuovo il panico, costringendo la cognata a rivelare la verità sui gemelli. Sumru ammette che Nuh e Melek sono i suoi figli e che sono frutto di uno stupro da parte del suo ex marito. I ragazzi però non credono a questa versione e questo perché hanno ben impresso il sorriso della loro mamma in una foto che la ritrae con il loro padre. Samet non può perdonare sua moglie e Sumru viene cacciata insieme a Nihayet, anche con l’accusa di tradimento. Hikmet canta vittoria ed è persino riuscita a far credere al fratello maggiore che la sua consorte lo abbia tradito con Tahsin. Enise, furiosa, decide di andarsene mentre i gemelli tornano alla pensione di Gulfidan ma una volta là, vengono aggrediti e trascinati via.

Samet fa abbandonare Nihayet e Sumru in una zona deserta e devono proteggersi dai lupi mentre Nuh e Melek vengono rinchiusi in due stanze separate e costretti da Cihan, Samet ed Esat a raccontare tutti i loro piani. I Sansalan sono convinti che i ragazzi siano stati mandati da qualcuno. Hikmet, ormai padrona di casa, riunisce il personale e comunica loro che ora cambierà tutto, a partire dal capo del personale: Canan.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.