La Notte nel Cuore va in onda Stasera, 15 luglio 2025, eccezionalmente di martedì. Ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, appuntamento speciale con La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda oggi su Canale5.

La Notte nel Cuore torna stasera, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21.240 su Canale5, dopo la pausa di domenica 13 luglio 2025. La dizi tuca si rifà del suo piccolo stop mandando in onda due lunghe puntate in questa terza settimana di luglio e quindi rivedremo Melek e Nuh anche domenica 20. I gemelli sono arrivati a un punto di svolta dopo il matrimonio, concordato e obbligato, tra Cihan e Sevilay. Ora dovranno mantenere la calma e tornare a occuparsi del loro piano originale, ovvero costringere Sumru a rivelare a tutti che loro due sono i suoi figli. Ma ci riusciranno prima che Samet e Hikmet li caccino? Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi ma prima facciamo un piccolo recap di quanto accaduto precedentemente.

La Notte nel Cuore: Cihan e Sevilay costretti a sposarsi

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 6 luglio 2025, Cihan e Sevilay sono stati costretti a sposarsi. Hikmet è passata alle minacce a ha promesso alla figlia di assassinare Nuh se lei si fosse ancora rifiutata di convolare a nozze con il marito. Samet ha invece impietosito suo figlio, mettendosi a piangere davanti a lui e pregandolo di salvare la famiglia, cosa che il giovane imprenditore stava già facendo vendendo la sua azienda in Germania per poter pagare qualche debito e impedire agli esattori di pignorare delle proprietà all’interno degli alberghi, pieni di ospiti. Il matrimonio si è svolto mentre i gemelli erano fuori città e ovviamente per Nuh e Melek il ritorno è stato terribile; non solo hanno dovuto prendere atto che i loro innamorati sono ora marito e moglie ma hanno anche dovuto proteggersi dai fratelli Sansalan, decisi a licenziarli per non avere problemi.

Sevilay, benché lo voglia, non ha potuto spiegare nulla a Nuh e si è dovuta tenere a distanza da lui mentre Cihan ha avuto modo di confidare a Melek che suo padre sta morendo e che è per questo che ha dovuto sposare la cugina. Il ragazzo ha anche promesso alla giovane di divorziare presto dalla moglie e di correre da lei. Tahsin ha continuato a mettere in atto il suo piano ma una foto di famiglia potrebbe essere stata compromettente. Sì perché Hikmet pare aver capito che l’imprenditore sta nascondendo qualcosa. Tra Nuh ed Esat c’è stato un duro confronto che purtroppo avrà delle terribili ripercussioni nella nuova puntata in onda il 15 luglio 2025.

La Notte nel Cuore Anticipazioni 15 luglio 2025

A casa Sansalan è l’ora di cena e Tahsin è ospite di Samet e della sua famiglia. La serata viene interrotta dall’arrivo di Esat, furioso contro Nuh. Il ragazzo accusa l’autista di averlo lasciato in mezzo al nulla da solo e sempre più convinto che lui nasconda qualcosa, lo invita a rivelare chi è una volta per tutte. Nuh chiede a Sumru di rispondere lei a questa domanda e, per tutta risposta, la donna si sente male, sviene e sbatte la testa tanto forte da finire in terapia intensiva. Nihayet si assume la responsabilità del comportamento dei gemelli mentre Hikmet comincia a insospettirsi e parte per Aksu per capire chi siano questi due giovani, piombati all’improvviso nella loro vita. La donna torna con le risposte che cercava e scopre che Nuh e Melek sono figli illegittimi di Sumru e che vogliono distruggere la madre per vendetta.

Nuh e Melek, ignari che il loro segreto sia stato scoperto dalla persona che non doveva assolutamente scoprirlo prima di Samet, sperano che Sumru dica a tutti la verità e che li riconosca pubblicamente. La donna però non riesce a farlo, troppo spaventata per le conseguenze; si limita a rivolgere loro dolci ma nascoste prove d’affetto. Cihan non intende continuare con la farsa e comunica al padre la sua intenzione di divorziare da Sevilay. Per riprendersi dalla bancarotta, Samet propone a Tahsin di diventare socio e lui accetta. Esat cerca vendetta su Nuh e organizza un agguato. Il ragazzo finisce vittima del suo fratellino minore ma chiede aiuto a Tahsin per fargliela pagare; è allora che l’imprenditore rivela al suo giovane alleato di sapere tutto su lui e sua sorella.

Cihan assume Melek come sua assistente personale nonostante Samet si opponga mentre Nuh fa rapire Esat e lo fa rinchiudere in un capannone per dargli una bella lezione. Hikmet passa all’attacco e comincia a tormentare Sumru ma soprattutto a metterla in difficoltà davanti al marito. La donna racconta di aver saputo che una sua conoscente, anni prima, ha avuto due gemelli che ha abbandonato per poi sposarsi. La madre di Sevilay aggiunge che la sua amica, una volta che suo marito ha scoperto tutto, è stata cacciata di casa e si rivolge alla cognata per sapere cosa ne pensi e cosa avrebbe fatto fosse stata nei panni della donna del racconto e avesse nascosto per trent’anni degli altri figli. Ovviamente la Sansalan capisce che la sorella di Samet sa più di quanto dovrebbe sapere.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.