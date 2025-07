La Notte nel Cuore torna di domenica e va in onda questa sera, 6 luglio 2025. Ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 6 luglio 2025, torna La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi della dizi in onda oggi su Canale5.

La Notte nel Cuore torna a farci compagnia la domenica sera, in prima serata su Canale5. Questa sera, 6 luglio 2025, ci aspetta un nuovo appuntamento con la storia dei gemelli Nuh e Melek, che sono a un passo dal far confessare a Sumru la verità su di loro. Peccato però che i due ragazzi debbano vedersela con molti nemici, decisi a non permettere loro di far parte della famiglia Sansalan e di impedire che i loro piani vadano a buon fine. E siamo arrivati a un momento decisivo, quello in cui Samet e Hikmet sembrano essere convinti che i fratelli siano degli impostori e che vogliano conquistare ogni cosa grazie all'amore di Sevilay e Cihan. Ma cosa succederà negli episodi di oggi, in onda a partire dalle ore 21.30? Prima di scoprirlo facciamo un piccolo passo indietro per capire cosa è accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Con l’episodio eccezionalmente di venerdì della scorsa settimana, le trame de La Notte nel Cuore sono arrivate a un momento cruciale. Sì perché nella puntata del 27 giugno 2025, Sevilay ha rifiutato di sposare Cihan e le nozze sono state annullate… o forse rimandate. Dopo la cerimonia fallita, la famiglia dei Sansalat è stata presa di mira da un sicario, assoldato di nascosto da Tahsin, che ha finto di voler aiutare Samet e i suoi cari a trovare chi abbia sparato contro di loro. L’astuto uomo d’affari è rimasto affascinato da Sumru ma è anche deciso a vendicarsi di quanto subito da sua madre per colpa de padre di Hikmet e sta studiando particolarmente bene le sue mosse ma non ha del tutto convinto l’altrettanto intelligente Cihan, che sospetta di lui.

Intanto, dopo le nozze fallite Cihan ha cominciato a frequentare Melek apertamente e le ha persino regalato un romantico giro in mongolfiera mentre Sevilay e Nuh sono determinati non solo a stare insieme ma anche a capire perché Hikmet e Samet siano così interessati al matrimonio tra la ragazza e Cihan. La giovane è certa che sua madre e suo zio le stiano nascondendo qualcosa. Intanto Harika ha messo di nuovo in giro voci diffamanti sulla povera Sevilay. Suo padre, stanco di averla tra i piedi, ha deciso di mandarla in Italia, dove lei ha sempre voluto andare per studiare. Così facendo Samet è convinto di non avere più problemi mentre Sumru ha dovuto assistere impotente a una discussione tra i suoi figli legittimi e i gemelli, accusati di essere degli imbroglioni. La donna non ha battuto ciglio e Nuh ha giurato di vendicarsi. Sarà lui però a pagare un prezzo molto caro…

La Notte nel Cuore, Anticipazioni: scopriamo insieme cosa succederà nella puntata del 6 luglio 2025

La puntata di venerdì 27 giugno 2025 si è conclusa con Nuh e Sevilay fermati dalla polizia. A mettere le forze dell’ordine sulle tracce dei due ragazzi, che hanno lasciato la villa ma non sono realmente fuggiti, sono stati Hikmet e Samet. Nella puntata in onda il 6 luglio 2025, Nuh viene accusato di rapimento e portato in centrale insieme alla ragazza. I due giovani vengono rilasciati dopo aver spiegato cosa è davvero successo ma al loro ritorno a casa Hikmet minaccia sua figlia e la obbliga a sposare Cihan. Intanto Samet prega suo figlio di sposarsi per salvare il patrimonio della famiglia. Vedendo suo padre così affranto e persino in lacrime, Cihan cede, consapevole di dover rinunciare, almeno per ora, a Melek, a cui si era avvicinato. Nuh e Melek vengono richiamati ad Aksu per un'emergenza e proprio durante l’assenza dei due viene celebrato il matrimonio. I gemelli tornano troppo tardi e Sevilay cerca di chiarire cosa è accaduto ma sua madre la minaccia di uccidere il suo innamorato se proverà a parlarci.

Nuh e Melek sono talmente tanto distrutti da voler lasciare la villa ma poi tornano sui loro passi e decidono di dedicarsi allo scopo per cui sono arrivati in Cappadocia, ovvero capire perché la loro madre li ha abbandonati. Hikmet vuole licenziarli e cerca di convincere suo fratello a farlo, visto che ormai tutti hanno capito i sentimenti che li legano a Sevilay e Cihan; poi critica Nihayet (al corrente della bancarotta che la famiglia rischia) per aver comprato una nuova borsa di lusso. Decisa a proteggere la ricchezza della sua famiglia, la Sansalan aggredisce la cognata e intima a lei e a Nihayet di stare molto attente alle spese altrimenti provvederà lei stessa a cacciarle.

Nuh tenta di avere spiegazioni da Sevilay ma lei lo evita spaventata dalle minacce della madre mentre Cihan rivela a Melek che una volta che Samet sarà morto, lui e sua moglie divorzieranno e sarà libero di amarla come vorrebbe già fare in quel momento.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.