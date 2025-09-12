La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Esma a letto con Esat ma se ne pentirà amaramente... e sarà un dramma!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore Esat imbroglierà la povera Esma e la convincerà a fare l'amore con lui. Per la cameriera si rivelerà una scelta molto sbagliata e la situazione prenderà una piega drammatica. Ecco cosa vedremo prossimamente nella dizi di Canale5.

Il rapporto tra Esat ed Esma è destinato a cambiare e purtroppo per la ragazza non sarà un bene. La giovane e bella cameriera finirà per cedere al fascino dello Sansalan, che si rivelerà un uomo senza scrupoli e un bugiardo, molto più di quanto si sia mostrato sino a ora. Per la sorella maggiore di Mesut arriverà un momento drammatico, che supererà solo con l’aiuto di Nihayet e di Cihan. Ma cosa succederà nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore, la dizi della domenica sera di Canale5? Scopriamolo insieme.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Esat seduce Esma

Nelle puntate de La Notte nel Cuore già andate in onda non vi sarà sicuramente sfuggito l’insano interesse di Esat per Esma. Il giovane Sansalan è un dongiovanni incallito e nella sua rete cadono molte ragazze, che si lasciano sedurre dal suo fascino ma anche dal suo cognome. Il secondogenito di Samet sfrutta a suo piacimento queste due qualità e lo farà anche con Esma. Esat ha capito perfettamente che la cameriera ha un debole per lui ma per vincere la sua timidezza e la sua ritrosia, dovrà giocare d’astuzia. Nella puntata del 7 settembre 2025, lo abbiamo visto fare tanti complimenti alla ragazza e spingerla a sciogliere i suoi capelli, per mostrarsi in tutta la sua bellezza. Ed Esma purtroppo per lei si lascerà convincere a dare credito alle parole anzi alle lusinghe del ragazzo, che ha conquistato – da tempo – il suo cuore.

Esma ed Esat a letto insieme, ecco cosa vedremo nelle puntate de La Notte nel Cuore

Con un corteggiamento serrato e con un comportamento piuttosto vile, Esat riuscirà a convincere Esma ad andare a letto con lui. L’atteggiamento del Sansalan sarà subdolo e manipolatorio. Sì perché dirà alla giovane, mentendo, di essere innamorato di lei e di volerla sposare ma di non poter uscire subito allo scoperto per via della famiglia a cui appartiene e per il loro diverso strato sociale. Una spiegazione che la cameriera capirà, soprattutto dopo quanto già successo alla Villa, a causa di Nuh e Melek e del loro amore impossibile per Sevilay e Cihan. Convinta di avere il cuore del suo “padroncino” la ragazza si concederà a lui e continuerà a illudersi, nei giorni successivi che tra loro ci sia tanto amore, tanto da confessare a Nihayet – che scoprirà tutto e la metterà in guardia dal nipote, raccontandole una storia strappalacrime (la sua, di cui vi parleremo presto) – di essere certa che la sua relazione con il Sansalan sia vera e che presto potranno essere felici. Ma le cose prenderanno una piega molto drammatica.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Esma tenta il suicidio

Come pegno d’amore e come simbolo della loro unione, che non può uscire allo scoperto, Esma regalerà a Esat un ciondolo, una metà di un cuore. Lei terrà l’altra e questo dimostrerà quanto sono uniti nonostante le difficoltà. Ma la cameriera scoprirà molto presto di essersi fidata dell’uomo sbagliato. Il Sansalan butterà nella spazzatura il regalo della giovane e Turkan, dopo averlo scoperto, informerà la sua collega per metterla in guardia. Purtroppo il danno sarà bello che fatto. Sì perché Esma rivelerà di essere incinta e quando il suo finto innamorato lo scoprirà, la costringerà ad abortire.

Delusa e distrutta per la verità appena scoperta, Esma tenterà il suicidio prendendo una dose massiccia di farmaci e verrà salvata da Turkan e Nihayet. Del fatto verrà informato anche Cihan che, scoperto quanto combinato dal fratello, gli imporrà di prendersi le sue responsabilità. Un’imposizione che Esat non intenderà rispettare e che spingerà il piccolo Mesut a prendersi una sua rivincita personale, dopo aver visto la sua sorellona – l’unica persona della sua famiglia rimasta in vita – sofferente. Il bambino spingerà Esat dalle scale e il ragazzo cadrà rovinosamente a causa della sua colossale sbronza. La caduta, che vi anticipiamo non porterà alla sua morte, lo farà ragionare e gli farà capire di essersi comportato in maniera così spregevole da aver provocato persino l’ira di un ragazzino? Ed Esma cosa farà? Terrà il bambino oppure il destino avrà in serbo per lei qualcos’altro? Lo scopriremo e ve lo racconteremo molto presto.

