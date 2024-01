La Luce nella Masseria: stasera su Rai 1 in prima visione il film tv per i 70 anni della RAI

Anticipazioni TV

Diretto da Riccardo Donna e Tiziano Aristarco, ambientato a Matera, arriva stasera in prima visione su Rai 1 per i 70 anni della Rai il film tv con Domenico Diele e Aurora Ruffino, La Luce nella Masseria.

Va in onda stasera in prima visione e in prima serata su Rai 1 il film tv La luce nella masseria, diretto da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, coppia sul lavoro e nella vita, che la Rai ha scelto per celebrare in modo affettuoso e meno paludato del solito per celebrare l'anniversario della nascita della televisione in Italia, un evento che cambiò la vita di molti, alfabetizzando un paese ancora ignorante e diviso. La data era il 3 gennaio del 1954, anche se solo nel 1961 il servizio pubblico raggiunge il 97% degli italiani. I ricordi degli albori della tv sono ammantati di un alone leggendario con titoli entrati nell''immaginario collettivo: Il Musichiere, Canzonissima, Non è mai troppo tardi, La tv dei ragazzi, i quiz e i grandi sceneggiati che ci avrebbero accompagnato nel nuovo secolo e che fa bene ricordare in un momento in cui, più che a fare cultura, si bada a fare cassa. Ma di cosa parla La luce nella masseria ve lo spieghiamo tra poco, non prima di avervi detto che è stato scritto da Salvatore Basile, Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni e ambientato a Matera, la bellissima cittadina resa celebre al pubblico Rai da Imma Tataranni Sostituto Procuratore, di cui ha nel cast anche due degli attori.

La luce nella masseria: la trama dettagliata (con spoiler)

Prodotto da Luca Barbareschi per Eliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction, La luce nella masseria racconta la storia della famiglia Rondinone, con la sua grande masseria non distante da Matera. Si tratta di una famiglia numerosa e unita che, sotto la guida del patriarca Eustachio, ha sempre fatto fronte comune alle avversità e da decenni lavora la terra e vive dei frutti della propria fatica. È una vita dura, a volte durissima, ma per l’undicenne Pinuccio, è una vita anche impastata di magia e di sogni, come quello di avere un televisore, che però, nel 1962, si possono permettere solo le poche famiglie benestanti della città. È dal suo punto di vista che seguiamo le vicende. L’eroe di Pinuccio è suo zio Vincenzo: il più forte, il più simpatico ma anche il più moderno e al passo con i tempi. Essendo anche un bel ragazzo, è conteso da due donne: Giuseppina e Imma. Un giorno però lo zio, durante una festa nel cortile della masseria, si accascia a terra. La diagnosi è grave: sclerosi a placche (oggi nota come sclerosi multipla). Costretto a smettere di lavorare nei campi, Vincenzo presto si ritrova su una sedia a rotelle. Pinuccio guarda sgomento la trasformazione del suo supereroe e assiste al disfacimento della sua vita sentimentale a causa della salute: mentre la prorompente Giuseppina s’impaurisce e si allontana, la timida Imma - che sarebbe felice di restare accanto a Vincenzo anche in quelle condizioni - viene “rifiutata” dal giovane che non vuole rovinarle il futuro.

La famiglia, preoccupata dall’avvenire di Vincenzo, per assicurargli una vita normale, gli compra una tabaccheria in città, proprio accanto a un negozio di televisori che diventa meta fissa di Pinuccio. La malattia di Vincenzo, la decisione di un altro fratello di lasciare la vita dei campi a favore della fabbrica e la morte del patriarca Eustachio, innescano i litigi legati all’eredità e portano la famiglia Rondinone a valutare la vendita della masseria a Mariano, un imprenditore che si dice abbia fatto fortuna vincendo alla Lotteria Italia e che vuole costruirvi una fabbrica di cemento. A seguito delle divisioni oramai insanabili si decide per la vendita. E la data del passaggio di proprietà viene fissata al 7 gennaio 1963. È chiaro a tutti che, una volta venduta la proprietà di famiglia, nessuno avrà più occasione di riallacciare i rapporti con gli altri ed ognuno andrà avanti per la propria strada. La notizia della vendita della masseria e la disgregazione della famiglia, fanno precipitare Pinuccio in un grande sconforto. Anche Vincenzo, che nel frattempo ha avuto il coraggio di sfidare il futuro accanto ad Imma, capisce che non si può mollare così. Che bisogna far di tutto per riunire la famiglia. Ecco allora l’idea: forse niente è perduto e la masseria può ancora essere la casa dove lavorare e vivere tutti insieme. Vedere i figli di nuovo felici, farà riscoprire il valore delle relazioni umane e familiari.

La luce nella masseria: il cast

A interpretare La luce nella masseria, che altro non è che la storia di una famiglia di contadini, la cui vita viene stravolta dall'avanzare dall'industria, in quel particolare momento storico, c'è un cast di ottimo livello. Il patriarca dei Rondinone, Nonno Eustachio, è il grande attore napoletano Renato Carpentieri, mentre i figli sono interpretati da Domenico Diele, che torna a recitare in questo film dopo i suoi problemi giudiziari, nel ruolo di Vincenzo, , Carlo De Ruggieri (Carismo) e Nando Irene (Michele), che abbiamo visto insieme già in Imma Tataranni, mentre Aurora Ruffino è la giovane di cui Vincenzo si innamora e il piccolo Pinuccio, affascinato dalla televisione, è l'esordiente Giovanni Limite. Ci sono ancora Giusy Frallonardo e Elvira Camarrone.

Dalla presentazione de La luce nella masseria

La luce nella masseria racconta l’arrivo della televisione in una famiglia del Sud Italia negli anni ‘60. E più precisamente in una famiglia di Matera, città della Basilicata che una quindicina di anni prima era stata definita da Palmiro Togliatti “vergogna nazionale” per le misere condizioni di vita degli abitanti. Si tratta di una popolazione che per il 95% si sostiene con l’agricoltura e che ha un’emigrazione (verso il nord e verso l’estero) ancora piuttosto significativa. La storia si colloca proprio nel momento in cui il progresso, portato anche dalle prime fabbriche, causa lo svuotamento delle campagne. La gente vive il disorientamento dovuto alle implicazioni che questo processo innesca nelle relazioni sociali di tradizione millenaria. Quella del nostro racconto è una famiglia come tante, in cui l’avvento della modernità provoca una frattura all’interno della civiltà contadina e compromette quei momenti di condivisione e di socialità che da sempre le erano connaturati. La vita nelle campagne era faticosa e difficile, ma la famiglia era aggregata e, agli occhi dei bambini, vivere tutti insieme era una felicità. Eppure, sarà proprio la televisione a mantenere viva quella socialità. Raccogliersi intorno al televisore diventa un’esperienza collettiva e sociale grazie alla forza aggregatrice dei programmi dell’epoca.