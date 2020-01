La Guerra è Finita: le Anticipazioni della Seconda Puntata, stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa accadrà stasera, su Rai 1, nella nuova puntata della fiction incentrata sul percorso di rinascita dei sopravvissuti ai campi di concentramento.

Nella puntata precedente, i sopravvissuti, quelli che sono riusciti a scampare alla crudeltà e alla disumanità dei lager, sono rientrati in Italia. Tra di loro, ci sono anche dei bambini, e Davide, un uomo che sta cercando il figlio e la moglie, ma che non è ancora riuscito nell'impresa. Al loro posto, però, trova alcuni giovani, bisognosi di un punto di riferimento, perché soli al mondo; con questi raggiunge un Centro Rifugiati che, sfortunatamente, non può accoglierli. I ragazzi che sono con Ben e con Giulia sono nella stessa situazione. Davide, quindi, raduna l'intero gruppo, e tutti insieme si recano ad una Tenuta abbandonata, dove, però, c'è già qualcuno: Mattia. Quando la convivenza sembra andare meglio, all'improvviso, sopraggiunge una brutta notizia...

Torna stasera, lunedì 20 gennaio 2020, su Rai 1 in prima serata La Guerra è Finita, con il secondo appuntamento. La fiction, firmata da Michele Soavi, vanta nel cast attori come Michele Riondino - che interpreta il protagonista, Davide - ed Isabella Ragonese - nei panni di Giulia -. La Guerra è Finita racconta una storia di rinascita: quella dei sopravvissuti ai campi di concentramento, desiderosi di riappropriarsi della loro libertà, della loro vita e della loro identità.

La Guerra è Finita: le Anticipazioni della Seconda Puntata di stasera

Davide, per poter restare con gli altri alla Tenuta, chiede aiuto al vecchio dirigente della fabbrica meccanica in cui lavorava, Besozzi, ma quest'ultimo gli dice che ha le mani legate. I proprietari dello stabile, però, sono amici di famiglia di Giulia; pertanto, la giovane torna a casa, ma controvoglia, non avendo ancora accettato l'idea che suo padre sia stato arrestato perché collaborava con i nazisti. Anche questo tentativo, tuttavia, risulta fallimentare. Intanto, Sara scopre che Gabriel - con il quale sta instaurando un bel legame - non sa leggere, nonostante abbia 17 anni. La ragazza vuole insegnarglielo, e vuole anche scoprire il contenuto di un pacco che il giovane tiene sempre con sé.





Mattia, invece, si appropria dell'orologio di Giulia. Nel frattempo, un giovane avvocato, Stefano Dell’Ara, arriva alla Tenuta e, colpito dall'impegno della pedagogista, promette che parlerà con la marchesa Terenzi. Davide arriva a Mauthausen, e lì fa una terribile scoperta. Disperato, si rimette in viaggio per tornare in Italia, ma non è da solo: con lui c'è Ninnina, una bambina italiana trovata in una casa di contadini austriaci. Intanto, alla Tenuta, qualcuno inizia a prendersi gioco di Gabriel, perché è venuto fuori che non sa leggere. Il giovane pensa che sia stata Sara a raccontarlo a tutti, così se la prende con lei, e fugge via. Tornerà, però, con dei regali, per farsi perdonare, una volta che avrà preso coscienza del fatto che la ragazza non lo aveva tradito. Tuttavia, i guai per Gabriel non sono finiti: verrà alla mani con Mattia. Infine, Davide troverà nel capanno di quest'ultimo una spilla con una scritta che potrebbe appartiene ad un battaglione della Guardia Repubblicana, ed ha cominciato a dubitare di lui...

Non perdete la seconda puntata de La Guerra è Finta, in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25.