La forza di una donna: Sarp e Bahar torneranno insieme? Ecco la nostra opinione al riguardo

Sarp, uno dei personaggi de La forza di una donna, l'amata soap turca di Canale 5, non è morto come pensavamo: è vivo e vegeto, e crede che Bahar, Nisan e Doruk siano deceduti. Ma quando la verità verrà a galla, Sarp e la nostra protagonista torneranno insieme? Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Bahar pensa che Sarp sia morto, così come Sarp pensa che Bahar sia morta. Inevitabilmente, arriverà il momento in cui la verità verrà a galla, e allora i due protagonisti de La forza di una donna si ritroveranno faccia a faccia; ma che cosa accadrà a quel punto? Sarp e Bahar si riabbracceranno e riprenderanno da dove si erano interrotti, oppure ormai per il loro amore è troppo tardi? Ecco che cosa pensiamo che ne sarà della love story tra questi personaggi della soap opera turca di Canale 5...

La forza di una donna: La storia d'amore tra Bahar e Sarp...

Quando l'abbiamo conosciuta, Bahar era già una vedova: suo marito, Sarp, è - apparentemente - morto in un tragico incidente in mare. La nostra protagonista sta crescendo i loro due figlioletti, Nisan e Doruk, da sola, e di rado può contare sull'aiuto altrui. Di certo, però, nessuna presenza nella sua vita, per quanto preziosa e gradita sia, può competere con l'assenza del defunto consorte. Infatti, noi, grazie ai ricordi in cui Bahar di tanto in tanto si perde per ritrovare un po' di serenità, sappiamo che la loro storia d'amore era fondata su di un sentimento sincero e molto, molto forte...

La forza di una donna: Sarp aveva un'amante?

Bahar è arrivata a mettere in discussione l'amore che Sarp nutriva nei suoi confronti nel momento in cui ha trovato dei messaggi inequivocabili sul suo telefono: il marito aveva un'amante. Neanche a dirlo, la poverina non ha reagito per niente bene, poiché oltre ad essersi sentita profondamente tradita, ha iniziato a pensare che tutto ciò in cui ha sempre creduto non fosse altro che una gigantesca bugia. Nonostante gli serbasse un po' di rancore, come ha detto ad Arif in confidenza, Bahar non ha mai smesso di pensare che in realtà Sarp fosse una brava persona. Ad un certo punto, invece, notando la data dei suddetti sms - postuma rispetto a quella della sua presunta morte - ha cominciato a sospettare che lui fosse ancora vivo, e che magari si fosse rifatto una vita altrove con la sua nuova compagna...

La forza di una donna: Sarp e Bahar torneranno insieme?

Bahar, seppur non per le giuste ragioni, è giunta ad una giusta conclusione: Sarp è davvero ancora vivo. Ora quest'ultimo si fa chiamare Alp, ha un nuovo tenore di vita, una nuova casa ed una nuova moglie, Piril, con la quale ha messo al mondo due gemelli. Soprattutto, però, Sarp sembra un'altra persona: non è più sorale ed affettuoso come in passato. In effetti, a differenza di ciò che si può pensare, lui non ha perduto la memoria nell'incidente, semplicemente è convinto che la sua prima moglie ed i loro figlioletti siano deceduti. Il motivo della freddezza di Sarp risiede proprio nel suo grande dolore per la grave perdita. Piril, conscia dell'amore che il consorte continua a nutrire nei confronti di Bahar, ha il terrore che, scoprendo che in verità lei sia ancora viva, possa lasciarla per correre a riabbracciarla. Senza ombra di dubbio, arriverà il momento in cui l'uomo entrerà a conoscenza di questa sconcertante verità, e di conseguenza arriverà quello del faccia a faccia tra Sarp e Bahar, ma la domanda è: che cosa accadrà a quel punto? I due torneranno insieme oppure ormai sarà troppo tardi? In fin dei conti, benché si siano amati e si amino ancora, Sarp ha un'altra famiglia, e Bahar è sempre più vicina ad Arif. Insomma, la nostra ipotesi è che per quanto sia stato bello il loro passato insieme, non ci possa più essere un futuro per questa coppia...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.