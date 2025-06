La forza di una donna: Ma perché capitano tutte a Bahar? Ecco la nostra opinione sulla Nuova Soap Turca di Canale5

Anticipazioni TV

La forza di una donna, la nuova soap opera turca di Canale 5...

La forza di una donna, la nuova soap opera turca di Canale 5, è iniziata soltanto da qualche giorno, eppure si è già ritagliata la sua fetta di pubblico. In fin dei conti, non è una sorpresa che i telespettatori si appassionino a queste "dizi", appunto le serie TV che provengono dalla Turchia: DayDreamer - Le ali del sogno, Terra Amara ed Endless Love sono soltanto alcuni esempi. Pertanto, i fan delle telenovele turche non si stanno stupendo del fatto che la protagonista de La forza di una donna, Bahar, sia una poverina alla quale sta capitando - e capiterà! - di tutto e di più... o forse sì?

La forza di una donna: La triste storia di Bahar...

Bahar è una giovane donna che deve crescere da sola due figli piccoli, poiché non ha nessuno su cui fare affidamento: quando era una bambina, suo padre si è suicidato e sua madre, Hatice, l'ha abbandonata; come se non bastasse, l'amato marito, Sarp, apparentemente è morto in un tragico incidente. Bahar si vede costretta a barcamenarsi in un mare di difficoltà, in primis di tipo economico. Infatti, per di riuscire a mantenere nel migliore dei modi possibili i figlioletti, la ragazza non può far altro che lasciarli soli la sera, per svolgere un secondo lavoro...

La forza di una donna: Perché capitano tutte a Bahar?

Bahar deve affrontare le tipiche difficoltà di una giovane madre rimasta vedova senza un supporto famigliare e senza un vero e proprio mestiere tra le mani. Certo, questa protagonista ci fa un po' di tenerezza, così come quasi tutte delle soap turche che abbiamo visto finora; d'altra parte, forse qui stiamo davanti ad una drammatizzazione eccessiva della storia. Infatti, oltre alle innumerevoli disgrazie che continuano a colpirla, Bahar ha sempre a che fare con delle persone che non hanno la minima idea di che cosa sia la gentilezza: viene trattata con sufficienza, o peggio senza alcun riguardo, più o meno da qualsiasi individuo in cui s'imbatte, come se tutti ce l'avessero con lei. In linea di massima, Bahar incassa il colpo, oppure risponde a tono, ma non perdendo mai completamente le staffe; inoltre, nonostante non faccia che prendere "schiaffi" da chiunque, in primis dalla vita stessa, indossa quotidianamente il più smagliante dei sorrisi per non far incupire i figli. Insomma, ai drammi turchi siamo abituati, ma probabilmente qui si sta esagerando un po', il che rischia di risultare per certi versi pesante e stucchevole!

