La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per i nuovi episodi de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5: Sirin avrà una nuova spina nel fianco, la giovane ed irrequieta Idil...

Questo è ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nei nuovi episodi de La forza di una donna. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che sta per arrivare un nuovo personaggio a movimentare ancora di più la vita dei nostri cari protagonisti. Si tratta di Idil, nipote di Emre, l'ex fidanzato di Ceyda. Tale Idil, non appena entrerà in scena, farà scintille con Sirin... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

La forza di una donna: Arriva Emre, ex di Ceyda...

Mentre noi vediamo Sirin continuare a tramare nell'ombra spietatamente, i telespettatori turchi sanno bene che, ben presto, troverà pane per i suoi denti. Ecco perché. Finalmente guarita, Bahar decide di provare a riprendere in mano la sua vita, e così si mette a cercare lavoro; alla fine, riesce a farsi assumere da tale Emre, il quale è un ex fidanzato di Ceyda, nonché - inconsapevolmente - il padre del figlioletto di quest'ultima, il piccolo Arda. Tuttavia, di punto in bianco la giovane non si presenta più al locale, ed Emre, in pensiero, si reca al quartiere in cui abita per andare a sincerarsi che non le sia accaduto niente di grave. Allora, s'imbatte in Ceyda...

Idil contro Sirin... Ecco che cosa succederà nelle Prossime Puntate de La forza di una donna

Arif, preoccupato per Ceyda, la quale ha iniziato a compiere qualche follia dopo la morte di Yeliz per cui si sente responsabile, raggiunge la caffetteria di Emre per chiedergli di farle un favore, assumerla. L'uomo acconsente alla richiesta del barista, dando un posto di lavoro a Ceyda, ma anche ad Hatice. A questo punto si fa viva una ragazza di nome Idil, nipote di Emre che non gradirà affatto che lui abbia assunto loro due anziché lei, bisognosa di denaro. Emre, impietosito, sceglie di dare una chance lavorativa a Idil, che, però, ben presto commetterà un errore che le costerà l'impiego: assalirà una cliente, Sirin!

Idil e Sirin devono vivere insieme, nelle Nuove Puntate de La forza di una donna

Sirin si presenta al locale per parlare con sua madre, ma si ritrova a dover avere a che fare con Idil. Le due, entrambe con un certo caratterino, fanno subito scintille, fino a quando Idil, nervosa come non mai, arriva a sputarle addosso la gomma da masticare. Emre, che non può certo permettere che una sua dipendente si comporti in questo modo con una cliente, licenzia in tronco Idil. Conscio però del fatto che quest'ultima sia rimasta non soltanto senza un lavoro - e un'entrata -, bensì persino senza un tetto sopra la testa, chiede a Enver e Hatice di fargli il favore di ospitarla, visto che lui è impossibilitato a farlo per la loro incompatibilità. I coniugi non si tireranno indietro, e così Idil e Sirin si ritroveranno loro malgrado a vivere insieme. Una convivenza che, come è facilmente prevedibile, non sarà per niente semplice, anzi...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16.10.